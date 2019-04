Los motivos del Valencia CF para plantarse ante Rubiales

El Valencia CF no traga. Se ha ganado a pulso la posibilidad de jugar la Supercopa de España que es un título más, y no va a renunciar a ello. A poco que el FC Barcelona se proclame campeón de Liga, y puede ser hoy mismo, el Valencia CF, como finalista de Copa ante el propio FC Barcelona, jugará la final de la Supercopa porque así lo dicen las reglas de la competición, es decir, el Valencia CF juega la Supercopa tanto si gana la Copa como si la gana el Barça, porque el Barça es el campeón de Liga. El equipo de Marcelino se ha ganado este derecho a optar a un título en los terrenos de juego y el club no va a permitir que se cambie el formato de esta competición sin previa consulta y sobre todo, una vez la competición ya está en marcha. Y está en marcha desde que esta misma temporada comenzaran la Liga y la Copa del Rey, ya que la Supercopa la juegan los campeones de Liga y de Copa. Pero ahora, la Federación Española de Fútbol, con Luis Rubiales a la cabeza, propone un cambio en el formato de la Supercopa, es decir, que se dispute entre cuatro equipos, campeón de Liga, campeón de Copa, subcampeón de Liga y subcampeón de Copa. En caso de que coincida alguno de los equipos, se invitaría a un cuarto equipo en virtud de una serie de valores, que en este caso, beneficiarían al Real Madrid. La Federación propone ahora una Supercopa de España con cuatro equipos, y el Valencia CF se opone a este formato porque para ganarla tendría que jugar una eliminatoria previa a la final, cuando lo cierto es que él ya está clasificado para la final -falta que el Barcelona gane matemáticamente la Liga-. En este sentido, la postura del club de Mestalla es clara, se ha ganado el derecho a jugar una final y no renuncia a él, por ello ha enviado un burofax a la Federación Española de Fútbol, tal y como ha anunciado en un comunicado oficial.



Comunicado del Valencia CF

'Ante la inclusión en el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF del próximo día 29 de abril del punto 'Aprobación del nuevo modelo de competición y, en su caso, calendario de la Supercopa de España', el Valencia CF ha hecho llegar este viernes a la RFEF un burofax en el que le advierte sobre la «posible ilicitud de la alteración de las bases de la competición en cuestión en la actual temporada, reservándose esta SAD el ejercicio de las acciones legales que correspondan en defensa de sus legítimos derechos e intereses en caso de que finalmente dicho extremo del orden del día resultara aprobado por la Asamblea». Hay que recordar que el sistema de competición para la Supercopa de España se establece sobre la base de los resultados deportivos obtenidos en la temporada anterior, según quedó establecido para la actual campaña en la Circular nº 4 de la RFEF de 25 de julio de 2018, donde se definía claramente, en su página 31, los equipos participantes: «Los clubs que resultaron campeones en la temporada anterior del Campeonato Nacional de Liga de Primera División y del Campeonato de España/Copa de S.M. el Rey. Si un mismo club se hubiera proclamado campeón de liga y de Copa, se disputará entre éste y el subcampeón de Copa». Por ello, en dicha Asamblea convocada para el día 29 solo podría ser votado este punto en caso de que afectase a la Supercopa de España de la temporada 19/20 en adelante ya que de hacerlo en otros términos supondría una alteración análoga a la variación del sistema de ascensos y descensos, bajo el pretexto de que la Liga inmediatamente sucesiva pertenece formalmente a una temporada distinta»'. Los argumentos en favor del Valencia CF son incontestables y se pueden resumir gráficamente de otra manera para su mayor comprensión. Es como si ahora, con la Liga ya comenzada, se decidiera que en vez de descender tres equipos a segunda división, descendieran cinco. Es un ejemplo bruto, pero que sirve para reflejar la postura del club blanquinegro.



Sí al nuevo formato para el futuro

Pero conviene dejar claras algunas cosas. Primero que el Valencia CF no se opone a este nuevo formato de Supercopa, se opone a que se cambie el formato con la competición empezada. También es pertinente señalar que la postura valencianista no tiene que ver de manera directa con un hipotético reparto televisivo entre los cuatro equipos que juegan la hipotética competición. De hecho, desde el club se entiende que en una competición de este tipo equipos como el Real Madrid o Barcelona puedan percibir más dinero, que de hecho lo perciben también en el reparto de derecho de la Liga, pero no que la diferencia entre lo que perciben unos y otros pueda llegar a ser de 1 a 6. Y por otra parte, el club de Mestalla tampoco se opone al nuevo formato de Copa del Rey que quiere implantar la Federación para la temporada que viene a partido único, su propuesta se centra exclusivamente en que no va a permitir que se cambien las normas de la competición de la Supercopa cuando ya ha comenzado y sin que se le consulte.

De todo, lo más curioso, por calificarlo de alguna manera, es que en el Valencia CF se tiene constancia de que desde la Federación sí se ha hablado con el FC Barcelona y el Real Madrid para disputar este torneo pero no ha hablado con el Valencia CF. A ello se añade que el conjunto blanco acudiría a él en calidad de invitado, sin haberse ganado en los terrenos de juego el derecho a jugarlo. En la Supercopa que propone la Federación van cuatro equipos, el campeón de Liga, el subcampeón de Liga, el campeón de Copa y el subcampeón de Liga. Como en este caso el FC Barcelona va a tener dos derechos para jugarla, como campeón o subcampeón de Copa, y también como campeón de Liga, el formato que pretende aprobar la Federación prevé que se invite a un cuarto equipo en virtud de parámetros como el palmarés, y ahí el elegido es el Real Madrid. Sin ir más lejos, la Asamblea de la Liga votó sobre esta nueva Supercopa y el resultado fue 40 equipos en contra y dos a favor. Los votos a favor fueron de Real Madrid y FC Barcelona...