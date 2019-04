Champions en seis horas

El Valencia CF abre la jornada de este domingo con la posibilidad de auparse de manera provisional a la cuarta plaza si logra derrotar al Eibar, es la baza psicológica que quieren aprovechar los de Marcelino para meter presión a sus dos rivales en la lucha por la última plaza de Champions. Todo vale y todo suma cuando entramos en las últimas cuatro jornadas (solo 12 puntos en juego) con la obligación de sumar tres puntos más que Sevilla y Getafe. Lo tiene claro Marcelino. Hace una semana, antes de medirse al Betis, decía estar convencido de que «sumando los 18 puntos» el equipo estaría en Champions. Ahora, con la derrota del Metropolitano, eso ya no es posible, por lo que el objetivo pasa por el último de los retos de esta Liga. «Sí, tenemos que ganar; mañana –por hoy– el primero. Jugamos en casa y la afición va a estar con nosotros, seguro. Nos tiene que ayudar en este tramo decisivo de la temporada en el que todo son finales, esta la primera. Intentaremos hacer un buen juego, el máximo esfuerzo y la intención están asegurados, pedimos apoyo a la grada. Ganar, momentáneamente, nos colocaría cuartos», decía tras la última sesión de entrenamiento antes de este partido en un estadio de Mestalla que suele responder magníficamente en las jornadas matinales de domingo. La afición, ante cualquier atisbo de flaqueza, será fundamental para sacar adelante estos tres puntos tan necesarios en un estadio que puede ver la tercera victoria consecutiva, algo que hasta el momento no ha ocurrido en toda esta Liga.

Todo sucederá en apenas seis horas, desde que a las 12 del mediodía arranque el choque de Mestalla hasta poco después de las seis de la tarde, cuando concluirá el partido en Anoeta entre Real Sociedad y Getafe. Y en medio, a una hora tan inusual como las 14:00, comenzará en Montilivi un partido en el que la tensión se podrá cortar, el Girona jugándose la permanencia frente al Sevilla. El que falle de los tres en esta primera de las últimas cuatro finales puede quedar muy tocado, en especial al Valencia CF, donde todo el mundo tiene muy claro que la Champions pasa a priori por ganar los cuatro, como así lo proclama el propio Marcelino: «Podemos hacer muchas conjeturas, pero ellos están por delante de nosotros; el calendario beneficia a unos más que a otros, nosotros tenemos que ganar los cuatro. Un club de ellos tiene la obligación de entrar en Champions, el Sevilla, el otro está ahí fruto de una gran temporada, pero no tiene obligación de entrar, el Getafe. Tenemos que ganar y no estar atentos a lo que hagan, nos colocaríamos cuartos de modo provisional». Repite una vez más esa idea de tomar la delantera a la espera de lo que después puedan hacer los dos rivales en partidos que no les van a resultar sencillos.

Tampoco lo será el Eibar en Mestalla, que este sábado mostraba a través de sus redes sociales los últimos resultados en los partidos ante el Valencia CF, tres victorias, entre ellas un dolorosísimo 0-4 en la campaña 16/17, y dos empates. Hace acto de presencia el conjunto armero con bajas muy importantes, como las que también tiene el Valencia CF sin Kondogbia, Cheryshev y Piccini, pero ni mucho menos de turismo pascuero. Tras ganar hace algunas semanas al Rayo en Ipurua los de Mendilibar parecían estar fuera de todo peligro de descenso, pero desde entonces solo han conseguido sumar un punto de los últimos 12 y con 40 todavía les falta un último empujón para no verse comprometidos de ninguna manera en las tres últimas jornadas, en las que se medirán a Betis, Villarreal y Barcelona.