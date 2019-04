Gayà: "Orellana no salta y me hace un poco la cama"

"Una pena, una verdadera pena porque había que ganar, queda muy poco y no lo hemos hecho", lamentaba José Luis Gayà nada más acabar el choque en Mestalla. "Se nos ha complicado el partido desde el principio, no hemos sabido hacerle daño al Eibar, en la segunda hemos buscado más los espacios y sí hemos tenido nuestras ocasiones", y fue entonces cuando no apareció el acierto.

¿Hablamos de Champions? "El equipo no va a agachar la cabeza aunque se ha puesto muy difícil, están Sevilla y Getafe y si ganan va a estar prácticamente imposible", asegura.

Gayà, protagonista en la mejor ocasión del Valencia CF en esos minutos finales y también en el gol del Eibar, en el que reclamó falta por parte de Orellana. Así lo explica: "es una pena porque era una ocasión clara, es lo que tiene el fútbol, a veces se acierta, hoy hemos fallado. Nos vamos jodidos pero el equipo siempre se va a levantar". Respecto a la acción del gol visitante que le dio la victoria, afirma que "yo salto, es verdad que el despeje me sale mal pero me desequilibro porque Orellana no salta y me hace un poco la cama. El árbitro y el VAR no lo han considerado".

El lateral cree que hay que centrar ahora todas las energías en el partido del jueves en Londres, "hay que pensar en las semifinales porque ahí tenemos un reto muy ilusionante por delante, aunque hoy aun va a ser difícil pensar en el jueves porque teníamos que ganar este partido".