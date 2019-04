La bronca de Parejo con Guedes

No estuvo nada fino el Valencia CF en este partido ante el Eibar en el que una victoria le habría dado el cuarto puesto a falta de solo tres jornadas, con empate a 55 puntos con Getafe y Sevilla. Tampoco estuvo bien Gonçalo Guedes y esa es una de las razones del escaso bagaje ofensivo del equipo de Marcelino, que desde la banda le pidió más de una vez al portugués que no se liara y buscara el disparo a portería, como hizo en el partido ante el Betis.

Hubo un momento en que el extremo se lió de manera especial. La acción se produjo en el minuto 39 de la primera mitad, cuando el Valencia CF ya empezaba a desesperarse ante la imposibilidad de plantarse en el área de la SD Eibar con superioridad y opciones de marcar. En un lance del juego, el delantero armero Sergi Enrich se fue al suelo mientras el Valencia sacaba con velocidad la pelota con dirección a la banda izquierda de Guedes. El portugués, que tenía opciones de avanzar y crear una situación de superioridad, decidió parar y echar el balón fuera, lo que provocó el enfado especialmente de Parejo y de buena parte de Mestalla.



Las imágenes hablan por sí solas del momento de tensión que se vivía en el terreno de juego, con el capitán recriminando con gritos y gestos de una manera muy evidente esta maniobra a Gonçalo Guedes, que primero intenta justificar su acción para después bajar la cabeza y callar. La reacción de parte de la afición en Mestalla fue aplaudir la actitud de su capitán en ese momento. En este tipo de acciones es el árbitro quien determina si ante una posible lesión conviene o no detener el juego. Si no lo hace, el futbolista debe continuar. El Valencia perdió una clara opción de contraataque y Enrich, instantes después, no tardó en levantarse y continuar con su partido.



De hecho minutos después, ya en la segunda mitad, el propio jugador portugués sufriría la misma acción pero a la inversa. Guedes quedaba tirado en el suelo en una acción que el árbitro ni siquiera consideró como falta, la jugada por tanto sigue y en la misma es el Eibar el que está a punto de hacer el primer tanto de la tarde. Vamos, que el conjunto vasco no tenía con Gonçalo Guedes el detalle que él sí había tenido cuando Enrich quedó en el suelo con alguna posible lesión. Seguro que el joven extremo habrá tomado nota para estar más listo a la próxima.