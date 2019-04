¡Un empleado del Valencia CF vota a favor de Rubiales!

Jose Manuel Ochotorena, preparador de porteros del Valencia CF ha votado a favor del cambio en el formato de la Supercopa, que es precisamente a lo que se opone de manera firme el club de Mestalla. Ochotorena, que también preparador de porteros de la Selección española, asistió a la Asamblea de la Federación Española de Fútbol como representante de los entrenadores profesionales y votó a favor del nuevo modelo de Supercopa ideado por Rubiales. Según informa el diario Marca, Ochotorena votó "a mano alzada" –como todos los asambleístas- a favor de un cambio en la Supercopa, algo a lo que el Valencia CF se ha opuesto de manera oficial y muy firme en diversas ocasiones.

Mateu Alemany fue tajante hace dos semanas en la rueda de prensa que concedió ante los medios: "No puedo comprender como la Federación se toma la libertad de variar las competiciones sin consultar ni a la Liga ni a los clubs implicados como es nuestro caso. Me extraña que en el mes de abril alguien tenga la ocurrencia de cambiar el formato. Yo pensaba que hoy en día las cosas no se hacían de esta manera y el Valencia defenderá sus intereses".

Marcelino también dio su opinión al ser preguntado en rueda de prensa: "La lógica dice que si empiezas con unas normas, hasta el final se deben de mantener, si no digo mal, la Federación tiene la potestad de decidir uno o dos partidos pero se deberá jugar con el campeón de liga con el campeón de Copa del Rey, si se decide modificar, lo lógico sería para la siguiente competición, no para esta temporada, esta ya empezó con unas determinadas normas que deberán de cumplirse, es como su ahora dicen que en vez de tres bajan cuatro, no sería lógico".

Además, el club anunció este viernes a través de un comunicado su disconformidad con el nuevo formato y avisó de la llegada de un burofax en forma de protesta que llegó ayer a la Federación. En este burofax el Valencia reitera "la posible ilicitud de la alteración de las bases de la competición en cuestión de la actual temporada" y se reserva "el ejercicio de las acciones legales que correspondan en defensa de sus legítimos derechos e intereses en caso de que finalmente dicho extremo del orden del día resultara aprobado por la Asamblea".

Ochotorena es asambleísta electo dentro del cupo de entrenadores profesionales, al que también pertenecen Julen Lopetegui, Pablo Sanz, Nacho González, Julián Robles y Rafael Clavero y ha asistido a la junta general extraordinaria celebrada este lunes en Madrid para aprobar los nuevos proyectos de Copa del Rey y Supercopa anunciados hace unos días por Luis Rubiales. El nuevo formato de Supercopa ha sido finalmente aprobado en la reunión extraordinaria celebrada este lunes en Madrid con solo dos votos en contra -de Los Barrios y la Ponferradina- y dos abstenciones.