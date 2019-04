Un equipo italiano, interesado en fichar a Rodrigo

El Nápoles de la liga italiana tiene a Rodrigo Moreno en su agenda para la temporada que viene. Así lo informa la emisora de radio italiana Rai Sport, que asegura además que el director deportivo del conjunto napolitano, Fabio Giuntoli, ha recibido la indicación de Jorge Mendes, representante del futbolista.

Rodrigo es el delantero estrella del Valencia CF, e internacional con la selección española, pero depende de lo que suceda con el equipo puede salir este verano. Si el Valencia CF no se clasifica para la Liga de Campeones, el club necesita vender y reducir el gasto de la plantilla, y no se puede descartar nada en estos momentos. Eso sí, como la temporada pasada, el club de Mestalla no venderá a Rodrigo a cualquier precio.

Deportivamente, Rodrigo es un delantero cuyo perfil no tiene en estos momentos el conjunto del sur de Italia. Tiene futbolistsa como el polaco Milik, que es un delantero de referencia y de gran envergadura, y al italiano Insigne, jugador con mucha calidad y buen golpeo, que se mueve entre líneas. Ambos se complementarían con un atacante del tipo de Rodrigo, veloz y con constantes desmarques. Otro delantero que tiene el Nápoles es el belga Mertens, muy rápido y goleador, que puede jugar en banda.