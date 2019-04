Malísimas noticias para el Sevilla en LaLiga

Éver Banega puede perderse lo que queda de temporada. El argentino vio la roja directa en el partido ante el Girona por dar una patada en el pecho de Pere Pons desde el suelo. Esta acción puede ser considerada por el Comité de Competición como una agresión, y por lo tanto, el jugador sevillista puede decir adiós a lo que resta de competición si le sancionan tres o más partidos en LaLiga. El Sevilla y el Getafe son los dos rivales del Valencia CF en la lucha por terminar cuartos en Liga, posición que da opción a jugar la Liga de Campeones la temporada que viene.

González González, el árbitro del partido, escribió en el acta que Banega fue expulsado en el minuto 95 por «golpear con ambos pies en el pecho a un jugador adversario de manera violenta cuando se encontraba tendido desde el suelo una vez que se había detenido el juego».

Si esta acción se interpreta como agresión, al internacional argentino le pueden caer como mínimo 2 partidos: uno porque vio amarilla en el minuto 89 y debe cumplir ciclo, y otro por la posible sanción que afronta por la roja directa.

El mediocampista del Sevilla es el jugador que más tarjetas amarillas ha visto en la presente temporada y también en las grandes ligas europeas. El argentino es una pieza clave en los esquemas de Caparrós por sus características de juego y por lo que transmite dentro del campo. En esta campaña, Éver Banega ya se ha perdido hasta 4 partidos por sanción y los resultados de su equipo no fueron muy positivos. El Sevilla sin Banega ganó dos partidos (Lazio y Alavés), empató uno en el último suspiro (Leganés) y perdió otro de forma contundente (Villarreal).

Ahora el club hispalense estudia sancionar a Banega con un expediente disciplinario. El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha hablado sobre el argentino y la sanción que le puede caer por la expulsión: «De uno a tres si se considera lance de juego y de cuatro o más si no es lance de juego». Además, declaró no ser «optimista» para que juegue más esta temporada porque «en el caso mínimo estamos hablando de uno por acumulación y otro por posible agresión, pero vamos a confiar en los servicios jurídicos». Monchi también habló sobre la renovación de contrato de Banega. El director deportivo explicó que no pueden juzgar la continuidad del jugador por la situación que vive actualmente, ni analizar su actuación del partido en caliente. Asimismo, añadió que el mediocampista argentino era un jugador importante, de calidad indudable, que como todos tiene partidos buenos y no tan buenos.

Perder a Banega para lo que resta de temporada sería una baja muy sensible para su equipo. Las aspiraciones del conjunto hispalense son llegar a ser cuartos en LaLiga para clasificarse a la Champions League, y sin Banega para las tres jornadas que faltan, el objetivo del Sevilla se complica todavía más.