El Valencia CF se juega la temporada en 29 días, los que van desde este martes hasta el 29 de mayo, cuando tendrá lugar la final de la Europa League en el Estadio Olímpico de Bakú. Las energías comienzan a mermar después de un año de gran desgaste en el que el equipo ya ha disputado 55 partidos, nueve más que en toda la temporada pasada pero como dijo hace unos días Marcelino todo lo que queda por delante son «finales». El margen de error es igual a cero. No se puede fallar en plena carrera por la cuarta plaza, con una final a la vista ante el Barça y en unas semifinales ante el Arsenal por volver a levantar metal en Europa. Llega la hora de la verdad, no se admiten eufemismos ni siquiera cabe priorizar objetivos. Está todo en juego y en el vestuario defienden que es la hora de echar el resto, aparcar todo lo que no sean intereses colectivos y poner el escudo por delante. Justo antes de entrar en la recta decisiva hay voces de la plantilla que ponen en valor el temple de los jugadores con palmarés, aquellos futbolistas curtidos en mil batallas cuyo bagaje les permite afrontar los partidos grandes con absoluta normalidad, mirar a los ojos a la exigencia y dominar la adrenalina en momentos en los que a cualquiera le tiemblan las piernas.

«Cómo se nota la experiencia de Garay o Parejo en este tipo de partidos», analizan desde dentro con vistas a la semifinal ante el Arsenal. Eso, el elevarse por encima de cualquier circunstancia, es algo que escapa en ocasiones a todo aquel que no está sobre el césped pero acaba por hacer la diferencia en partidos como el que se jugará este jueves en el Emirates Stadium de Londres, algo que en el vestuario han palpado especialmente en los momentos clave de la Copa y en la fase de grupos de la Champions. El bloque del Valencia CF tiene un valor de sobra demostrado pero plantilla y cuerpo técnico se aferran en este tramo a sus jugadores con más peso a nivel internacional. La presión se multiplica y es el momento de la experiencia. Hay jugadores como Guedes, que nació en la Champions con una gran exhibición ante el Atleti que mereció el reconocimiento de Simeone –«me gustó mucho el joven Guedes», dijo el argentino– o Gayà, que a sus 23 años ya se ha puesto a la altura de Gabriel Paulista –21 partidos del de Pedreguer frente a los 23 del brasileño– pero en la plantilla hay cuatro elementos que reinan por encima del resto.

El futbolista con mayor recorrido en competiciones internacionales a nivel de clubes es Kevin Gameiro, que ha disputado nada más y nada menos que 81 partidos de Champions y Europa League a lo largo de rondas clasificatorias, fases de grupos y eliminatorias. El francés es 'Míster Europa League', la ha ganado cuatro veces –el único junto a Vitolo y solo le supera Reyes, con cinco– y es un especialista de este tipo de contextos. Le tiene tomada la medida a la competición y supone un reto casi personal: quiere la quinta. Más, enfrentándose a un viejo conocido como Unai Emery, con el que la ganó tres veces en el Sevilla, cuajando una actuación explosiva en la 2015/16 anotando ocho goles y dos asistencias en nueve partidos. Su impacto fue clave en todas las eliminatorias, desde dieciseisavos hasta la gran final. Tras Gameiro, muy cerquita, llega Garay, que ya cuenta 74 partidos entre Champions y Europa League con la camiseta de Racing, Real Madrid, Benfica, Zenit y ahora Valencia CF. A sus 32 años el argentino cuenta con una Copa del Rey, trofeos en Portugal y en Rusia y suma el plus de competir en Mundiales desde que la selección Sub-17 a la absoluta. Descansó el domingo ante el Eibar y será titular en Londres.



Parejo, sin títulos todavía

Quien también será protagonista es Parejo, capitán y referencia. Su madurez refleja su mejor versión: rendimiento y liderazgo de forma continuada. Lleva cincuenta partidos europeos, todos salvo cinco con la camiseta del Valencia CF, y todavía no ha ganado un título. Llega con ganas. El ataque, por otro lado, no será solo cosa de Gameiro y es que Rodrigo –46 partidos europeos entre Benfica y Valencia CF– también tiene mucho que decir. El equipo necesita su mejor versión en los seis partidos –siete si hay final de Europa League– que restan por delante.