Reunión del Valencia CF con el agente de Pablo Sarabia y Denis Cheryshev

Como ha venido publicando SUPER, el Valencia CF está muy pendiente de Pablo Sarabia, futbolista del Sevilla, para la próxima temporada. Los dirigentes valencianistas tienen muy adelantada la planificación del equipo para no tener que depender del mercado en verano, y a tal efecto ya se han hecho algunos refuerzos como el delantero Manu Vallejo, el defensa central Jorge Sáenz, el lateral izquierdo Salva Ruiz y el centrocampista de banda Jason Remeseiro, pero obviamente quedan algunas posiciones que deberán cubrirse en verano.

Pues uno de los nombres que los dirigentes valencianistas tienen apuntados en letras mayúsculas es el de Sarabia, jugador que termina contrato la próxima temporada, es decir, le queda esta y la siguiente y eso significa que en el mes de enero puede firmar libre por cualquier equipo, situación que obliga al conjunto hispalense a tratar de renovarlo ahora o negociar un traspaso este verano porque meses después se puede marchar a coste cero.

La realidad es que el Sevilla, ahora con Monchi a la cabeza, está tratando de renovar a Sarabia, pero de momento no lo ha logrado. Es más, recientemente, el director deportivo del equipo del Sánchez Pizjuán señalaba en una entrevista que de momento solo ha tenido una reunión con el jugador: "Hasta ahora sólo he tenido una cita con él desde que vine aquí. Con Pablo hablamos con calma y sabiendo que hay tranquilidad en ambos lados es mucho más fácil". No será fácil para el Sevilla renovarlo ni para el Valencia ficharlo porque además, hay un tercer equipo que también puja fuerte por fichar al jugador madrileño, que se formó en la cantera del Real Madrid.

La intención del Valencia CF en fichar a Sarabia es firme hasta tal punto, que según ha podido saber este periódico, ya ha habido reuniones entre el conjunto de Mestalla y el agente de Sarabia, Ginés Carajal. Hay que tener en cuenta que Carvajal es también el representante de Denis Cheryshev, que está en el Valencia CF cedido por el Villarreal y a quien también quiere fichar el conjunto valencianista, pero a tener por las fechas en que se produjo el encuentro, y por las noticias que tiene SUPER, Pablo Sarabia fue el principal tema de conversación. De hecho, Ginés Carvajal y el Valencia CF se reunieron en la ciudad de València a finales del mes de febrero, fecha en la que todavía no había una decisión firme por parte valencianista de hacerse con los servicios de Cheryshev en calidad de fichado para la temporada que viene aunque, obviamente, en este encuentro también se habló de la situación del centrocampista ruso.