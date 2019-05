El dolor de Francis Coquelin

Francis Coquelin será una de las tres importantes ausencias a las que el Valencia CF tendrá que sobreponerse este jueves (21:00 horas) en el Emirates Stadium. Aparte de los lesionados Kondogbia y Cheryshev, el mediocentro galo no podrá actuar por sanción en la ida de las semifinales de la Europa League.

La injusta amarilla que vio en la vuelta de los cuartos ante el Villarreal, en la recta final de una eliminatoria solventada, ha impedido que 'Coque' no vaya a cruzarse en Londres con el equipo en el que se formó como persona y futbolista durante una década. Arsene Wenger lo reclutó para el Arsenal con 17 años y allí estuvo, jugando 160 partidos, hasta que el Valencia CF lo contrató en enero de 2018.

"El Arsenal va a estar siempre en mi ADN. No lo puedo negar. No era sólo fútbol o unos compañeros, el Arsenal fue donde crecí y me formé como persona y donde me convertí en un hombre. Siempre será una parte importante de mí y nunca lo voy a olvidar", ha declarado el jugador de 27 años recientemente en 'The Independent'.

Precisamente, Coquelin ha sido la baja más llamativa en el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva. La sesión previa a la lista de convocados y al desplazamiento del equipo hacia tierras londinenses esta tarde a las 15:00 horas. Un entrenamiento marcado por la presencia de canteranos como Hugo Guillamón, Koba o Cristian Rivero. A las 19:15 Dani Parejo Marcelino se pronunciarán ya desde el Emirates en la rueda de prensa oficial. Quizá en ese instante, el técnico dé alguna pista sobre cómo va a solucionar la ausencia de Coquelin al lado del capitán. Si bien, Carlos Soler es el centrocampista con más opciones de reforzar el centro de la medular.

Visita de Alemany y Longoria

Coquelin descansó en un entrenamiento que contó con la presencia de Mateu Alemany y Pablo Longoria. La importancia del partido es sustancial en los planos deportivo y económico, ya que la Liga Europa clasifica a su campeón para la Champions, y esa importancia se respira en el entorno del equipo. Arsenal-Valencia es la cita que Coquelin tenía marcada en rojo en el calendario y deberá perderse por una tarjeta tan injusta como absurda. Su ausencia no es por lesión, pero a Coquelin le duele en el alma.