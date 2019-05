John Carew, el verdugo del Arsenal

Mucho antes de hacer sus primeros pinitos en el mundo del cine, John Carew dejó en Mestalla dos episodios históricos frente al Arsenal. Goles que llegaron desde la fría noruega que dieron al Valencia CF gloria en la más grande de las competiciones entre clubes. Este jueves por la noche Arsenal y Valencia se verán las caras en el Emirates Stadium para pelear por una plaza en la final de Bakú, a poquitos metros de donde se erigía el histórico Highbury, el viejo estadio que fue sede de los gunners durante casi un siglo y donde el equipo valencianista forjó una parte de su leyenda en la Champions.

Los aficionados del Arsenal habrán se preguntarán qué habrán hecho ellos para cruzarse siempre en el camino del Valencia CF. Perdieron la final de la Recopa de 1980 en la tanda de penaltis y dos eliminatorias de cuartos de final de la Champions que tuvieron como protagonista estelar precisamente al gigante noruego, que dio buena cuenta de las dos series con tres goles que llevaron su sello en los partidos de vuelta que se jugaron en Mestalla.

En la primera, temporada 2000/01, el equipo que dirigía Héctor Cúper se presentó en Highbury con su etiqueta de finalista de la Champions y después de haber quedado primero de grupo en las dos liguillas que se disputaban entonces antes de los cuartos. No visitaba cualquiera el feudo de los cañoneros y, de hecho, el Valencia CF se puso por delante con un tanto de Fabián Ayala en el minuto 41. El Arsenal, sin embargo, le daba la vuelta al marcador en apenas tres minutos en la segunda mitad, gracias a un tanto de Henry tras una asistencia de lujo de Pires y un trallazo de Parlour desde fuera del área. No era mal resultado, a fin de cuentas solo hacía falta un gol en el partido de vuelta para estar en semifinales, pero ese día el partido se puso muy cuesta arriba, avanzaban los minutos, el gol no llegaba y el temor a las contras del conjunto inglés tenía a los 50.000 aficionados que asistieron al partido con el corazón en un puño. Así, se llegó al mágico minuto 76, una jugada con saque de banda en la parte derecha, Jocelyn Angloma que cuelga el balón al área y el noruego impone sus casi dos metros de altura para desviarlo de cabeza a la red a pesar de que el meta Seaman lo llegó a tocar. La victoria le valió al Valencia para disputar las semifinales, en las que batió al Leeds United, y plantarse en la final de San Siro, en la que caería en la tanda de penaltis ante el Bayern.

La historia se volvería a repetir dos años después con los mismos protagonistas en muchos casos en ambos equipos, por encima de todos John Carew. Esta vez no era una eliminatoria sino una liguilla con cuatro equipos, Valencia, Roma, Basilea y Arsenal. El conjunto de Mestalla, que dirigía ya Rafa Benítez, había empatado sin goles en su visita a Highbury, pero una sorprendente derrota en Mestalla por 0-3 ante la Roma de Totti le había complicado mucho la clasificación para cuartos. Así es como se llegó al partido definitivo, un 19 de marzo festivo en mestalla en el que la traca final la pondría una vez más el gigante noruego. Cuando comenzó el partido el Valencia era tercero en el grupo y solo le valía la victoria para lograr el pase, mientras al Arsenal le valía con el empate. Una noche de nuevo cargada de tensión en la que la clasificación anduvo por el filo de la navaja. A la media hora, Pablo Aimar casi sin querer porque ni siquiera la vio venir sacaba bajo los palos un testarazo que se colaba en la portería de Cañizares a la salida de un córner. Cuatro minutos después, el propio Aimar asistía para que Carew, en una arrancada de potencia, lograse el primero de la noche.

No acabaría ahí la cosa porque nada más comenzar el segundo tiempo Thierry Henry hacía el tanto del empate. El Valencia se iba al ataque a por todas, Mestalla también, y el gol llegaría en el 56 gracias a una recuperación de Vicente en la banda izquierda, con centro para que de nuevo 'Big John' fusilara de cabeza la portería del Arsenal. ¿Quién será el John Carew de esta semifinal de la Europa League?