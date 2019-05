"No tenemos ningún miedo a este partido"

Marcelino García, entrenador del Valencia CF, destaca el "valor" de un Valencia CF con opciones de clasificarse para dos finales por primera vez en los 100 años de vida de la entidad. La clave para la eliminatoria frente al Arsenal en busca de la final de Bakú del 29 de mayo es "competir al máximo". "Debemos jugar cada minuto como si fuera el último". El técnico avisa del "gran potencial" del rival que dirige Unai Emery, ex valencianista. Según afirma Marcelino, Piccini está en condiciones de ser titular, lo que "aumenta" las opciones para solventar en la medular las bajas de Kondogbia y Coquelin. Las claves que fija el míster para regresar a Mestalla con un resultado positivo son "concentración", "equilibrio", "acierto" y una dosis de fortuna en los pequeños detalles. A Marcelino, como a la mayoría del mundo del fútbol, le gustaría que a estas alturas el VAR estuviera ya implantado en una competición tan relevante como la Europa League.



Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF:

-El Arsenal llega después de tres derrotas consecutivas

"Tenemos como referencia en esta ecompetición al Arsenal que eliminó de forma clara al Nápoles. Es la referencia más clara. Nos vamos a enfrentar a gran equipo con gran potencial, muy fuerte en su campo, muy difícil para nosotros y espero que para ellos también lo seamos nosotros; debemos jugar cada minuto hasta el 180' al límite, como si fuera el último"

-¿Cómo se encuentra Cristiano Piccini? ¿Podría ser titular?

"Está en la lista, disponible... todos los disponibles para el entrenador pueden ocupar el puesto de titular"

-Daniel Wass, si Piccini es titular, es una alternativa sólida para acompañar a Parejo.

"Si está en la lista es que está disponible para jugar (Piccini). Valoraremos mañana si entra en el once. Nos aumenta posibilidades de mediocampo para elegir, significa una opción más con Wass en mediocampo, utilizada en varias ocasiones"

-¿Qué cambiaría de la eliminatoria que vivió con el Villarreal también en semifinales de este torneo y ante otro conjunto inglés, el Liverpool?

"El resultado. Ganamos 1-0 en casa, pero el Liverpool fue superior en su estadio. Todo es diferente, tenemos enfrente a un gran Arsenal, con un potencial ofensivo brutal, así que debemos contrarrestarlo para llegar a Mestalla con opciones. Nosotros en el Valencia CF tenemos una identidad propia, lo realmente importante es demostrar esa identidad a nuestro máximo nivel"

-¿Los últimos resultados del Arsenal lo hacen más peligroso o más vulnerable? Quizá, del Valencia podría plantearse una situación similar.

"Yo siempre diferencio las competiciones. Ellos tienen números buenísimos en esta Europa League. El Arsenal tiene futbolistas muy expertos a nivel internacional, internacionales con sus selecciones de máximo nivel y varios campeones del mundo. Más allá de resultados anteriores, estos futbolistas saben que se juegan jugar o no una final, no creo que cuente para nada todo lo anterior, van a jugar al máximo nivel intentando poner la eliminatoria de su lado en la ida; saben que Mestalla es complicado y el Valencia un rival muy difícil con su afición. Nos espera un trabajo enorme, estar acertados y luchar por la posibilidad de una final, que no suele tenerse de forma habitual"

-¿Qué partido prevé?

"Espero un partido muy díficl, este rival tiene calidad, velocidad, hace transiciones muy rápidas en sus contras. Tendremos que contrarrestar muy bien cualquier balón que nos roben porque nos atacarán los espacios. Entre los dos delanteros suman cerca de 50 goles, Ozil es un grandísimo jugador, un pasador de primer nivel. Y el Arsenal cuenta con un entrenador muy bueno con un estilo definido. Se presenta un partido difícil, puede ser similar al del Atlético de Madrid, ya que nos van a exigir el máximo, creo que estamos preparados para ello. La felicidad de jugar una final después de todos los problemas por los que hemos pasado nos llena de ilusión y ambición para querer estar en la final"

-¿A qué se ha debido el cambio de hábito en Europa League de no entrenar en el estadio?

"Lo valoramos, y decidimos entrenar y venir. No nos ha movido nada en especial, es un proceder que utilizan muchos equipos en Europa, así entrenamos en nuestro hábitat, sino todo hubiese sido un poco más apuradillo. Así lo hemos decidido, esperemos que sea para bien"

- A dos partidos de otra final, ¿hay algún mensaje a los jugadores que se pueda conocer?

"Estoy seguro de su convencimiento y el atrevimiento para ir a por la eliminatoria y pasar a la final. Se requiere frescura mental para desarrollarlo y darle al partido una mentalidad no diferente a los jugados a lo largo de esta temporada. Este será el partido número 56, tuvimos muchos en situaciones de dificultad, pasamos muchos meses inmersos en dificultad de resultados, jugamos contra grandes rivales en todas las competiciones y sabemos de la capacidad y actitud del Valencia. El poder permitirnos otra final nos llena de satisfacción a todos, es histórico... Ahí nos llevarían 180 minutos con máxima concentración, luego será necesario acierto, suerte y los mínimos detalles que te dejan fuera o te permiten jugar una final"

-En 99 años de historia sería la primera vez jugando dos finales.

"No tienes tiempo a pensarlo, sólo quieres jugar las dos finales... si, además, hacemos felices a nuestros aficionados será fenomenal. Para nosotros, en lo profesional, sería un refuerzo enorme. Pero es difícil. Somos conscientes de la dificultad que conlleva, si un grande como el Valencia nunca lo consiguió, podemos interpretar la gran dificultad. Afortunadamente, hay una final asegurada y, por suerte, vamos a jugar el primer partido de una eliminatoria para poder disfrutar la segunda posibilidad de una final"

-¿Cómo ve la evolución del Arsenal jugando con tres centrales? ¿En qué puede influir al Valencia?

"El entrenador conoce a su equipo y, conforme pasa la temporada, le va poniendo argumentos que considera más adecuados para quesea competitivo y ganador, él lo ha visto más solvente de esta forma. Teniendo una filosofía, tratamos de adaptarnos a lo que tenemos. La filosofía de Unai es similar a la de sus anteriores equipos, puede plasmarla a través de un dibujo distinto y las características de sus jugadores. No creo que para nosotros ofrezca más o menos dificultad. Independientemente del sistema, lo que lo hace fiable es la forma de desarrollarlo a través de la colocación espacial; si defiendes bien, atacas y transitas bien en las contras, eso te hace ser competitivo y ganador"

-¿Por dónde pasan las opciones del Valencia CF?

"Si rendimos al máximo nivel, los hechos demuestran que somos muy difícil para cualquier rival. Juve, Manchester, los grandes de nuestra Liga, siempre tuvimos resultados ajustados contra ellos. Competimos de tú a tú contra cualquiera, debemos tener acierto a nivel individual porque el compromiso y los valores para jugar este partido el equipo los va a tener. No tenemos ningún miedo a este partido, sólo tenemos el objetivo de buscar el máximo nivel competitivo; si lo conseguimos, la eliminatoria estará muy equilibrada"

-¿Qué piensa de la idea que corre por los foros de que el Arsenal puede venirle bien al Valencia por su parecido con el Betis?

"El Arsenal al Betis se parece como el agua al aceite... No tengo esa percepción que se comenta. Pueden jugar el mismo sistema, pero la forma no es la misma. El Arsenal es un equipo que usa un gran contraataque, el Betis no es de los mejores de Europa en ese aspecto. El Arsenal, sí. Utiliza verticalidad, pases precisos y profundos en el último tercio, juega con dos puntas, que le dan movilidad y juego al espacio. Desde mi opinión, no se parecen, ojalá que podamos usar nuestras contras como un arma letal, creo que también lo tenemos. El fuerte del Atrsenal es el ritmo, la intensidad, el juego vertical en campo contrario, su precisión, profundidad. No me parecen similares equipos. Los equipos de Emery son muy complicados, se agrupan rápido, defienden con intensidad, atacan bien, también por ser organizados. Analizan bien a los contrarios. Pero soy de la idea de que los entrenadores no ganan a los entrenadores. Es cierto que él me ha ganado muchas más veces que yo a él o a sus equipos, el Arsenal es un adversario muy complicado"

-¿Condiciona mucho la baja de Cheryshev para no poder poner a Guedes en ataque?

"Lo de Gonçalo es indudable que no tener a Chery nos condiciona. No sabría decirte... no debo decirte si va a jugar en banda, arriba o no va a jugar, porque los jugadores no saben aún"

-El Arsenal ataca muy bien y el Valencia defiende muy bien, ¿de qué cree que va a depender que se imponga uno u otro estilo?

"Ellos en casa atacan mucho y bien, así que tenemos que defender muy bien, proponer en ataque y tener clara la idea de contraataque. El partido puede desarrollarse con un mayor ataque del rival que por nuestra parte, así lo preveo. Ellos atacan bien y mucho, nosotros defendemos bien y mucho, pero esperemos que en esa mezcla les superemos. Tenemos que jugar desde el inicio al final al máximo nivel que podamos; en estos momentos de competición cualquier mínimo detalle te priva o te lleva a una final"

-Al Nápoles le hicieron mucho daño al contragolpe. ¿Le preocupan esas acciones sin Kondogbia y Coquelin? ¿Ha pensado en algún plan diferente para contenerlos?

"El Arsenal roba en campo rival con una presión muy alta, lo que hace que cuando recuperan en medio campo o bloque bajo sus contras sean un arma muy poderosa. Tienen jugadores con buen pie, potentes en los espacios como Aubameyang. Debemos ser cuidadosos en este tipo de acciones. Las estadísticas tras tantos meses nos reafirman ese proceder peligroso. Tendremos que evitarlas. Tenemos un plan previsto, el de tener el máximo equilibrio posible tanto en ataque como en defensa. Si logramos que el equipo sea lo equilibrado que solemos ser, la eliminatoria será igualada y tendremos opciones de buen resultado para la vuelta"

-Principios de mayo, el equipo está con opciones de todo, pero también podría perderlo todo. ¿Hay presión por ello en el vestuario?

"No pensamos en eso, porque somos ambiciosos y optimistas, eso será el 29 de mayo. Ojalá que sea hasta ese día. Estamos felices después de superar diferentes adversidades, muchas a lo largo de la temporada, por estar representando al Valencia CF en semifinales de la Europa League cinco años después y con la opción, hoy lejana, de jugar por primera vez dos finales en 100 años. Nos llena de satisfacción por nuestro trabajo. No sé qué pasará al final, pero tiene mucho mérito, muchísimo, lo que hace este equipo esta temporada. A falta de tres partidos a tres puntos del cuarto, Normalmente, equipos de este nivel hasta que logran estabilizarse sufren muchísimo en un primer año jugando la Champions; incluso, en la Liga nos vemos con opciones. Además, siendo finalistas de Copa 11 años después. Me parece que todo tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo valor"

-¿Lo hace más complicado que enfrente haya un entrenador español?

"Unai nos conoce muy bien. Si bien, ahora con las tecnologías en el fútbol todos nos conocemos y tenemos posibilidades de conocernos al detalle. Es satisfactorio que un entrenador español sea partícipe, pese a que nos puede venir un poco peor, tampoco va a ser definitivo. No por nada, creo que los entrenadores somos elementos de trabajo, pero realmente el fútbol es de los futbolistas.Les ponemos las herramientas para ser competitivos, luego serán en 180 miunutos ellos los que decidan. No creo en eso de que Marcelino ganará a Emery, o Emery a Marcelino, relativizo la importancia de los técnicos, la tienen, pero no es la causa principal, por ejemplo, del pase a una final"

-¿Entiende que no haya VAR en una semifinal de la UEFA Europa League?

"Entender en la vida ya entiendo casi todo, pero no deja de sorprenderme. Creo que el VAR no aportará una total justicia, pero sí hace el fútbol más justo. Es evidente"