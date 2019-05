Parejo: "El fútbol te da revanchas"

Dani Parejo, capitán del Valencia CF, ha afirmado que el fútbol siempre ofrece "revanchas", y que este jueves tendrán una oportunidad de resarcirse ante el Arsenal de Unai Emery, técnico que hace cinco años les impidió colarse en la final de la segunda competición europea cuando dirigía al Sevilla.

"No es Emery; hace cinco años estuvimos a 20 segundos de jugar una final, pero el fútbol te da revanchas. Mañana (por este jueves) tendremos una oportunidad de afrontar una semifinal y estar en final. Eso es pasado y no hay que darle importancia", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, recordó que "jugar unas semifinales de Europa League ya tiene importancia" y que no necesitan más alicientes. "No se juegan todos los años. En Liga estamos vivos, tenemos posibilidades de quedar cuartos, estamos a dos partidos de jugar una final y ganar un título... Con la Europa League estás en 'Champions', pero eso queda lejos todavía. Será un partido bonito, es el tipo de partido que le gusta jugar a todos los jugadores", reconoció.

Aunque no están ni Coquelin ni Kondogbia, el madrileño se mostró convencido de que "cualquier futbolista del Valencia está cualificado para jugar" y "rendir al máximo nivel", y resaltó que la eliminatoria no se acaba mañana. "Hay que ser conscientes de que la eliminatoria dura 180 minutos, que mañana ojalá se decidiese todo, pero no va a ser así", apuntó.

Además, tiene claro que este partido se parecerá al que disputaron en casa del Atlético de Madrid. "El Arsenal tiene jugadores increíbles, juega muy bien, ellos en casa están siendo un gran equipo. Va a ser partido difícil. Esperamos un partido como el del Wanda, sería un buen reflejo de lo que nos podemos encontrar mañana. Tenemos que estar atentos", subrayó.



Al 50%

Por otra parte, Parejo resta importancia a la falta de regularidad de los 'gunners' en la Premier. "El Arsenal en los últimos partidos no está haciendo las cosas como quieren, pero no tiene nada que ver jugar la liga que Europa. Las dinámicas y resultados importan, pero ante una semifinal no va a ser un inconveniente para ellos", afirmó. "Tiene jugadores muy buenos, sobre todo en la parte ofensiva, tiene gran variedad. Tienen un equipo muy completo. La eliminatoria está al 50-50% y los detalles van a marcar mucho", añadió.

Sobre Emery, recordó que coincidió con él "en su último año". "Los entrenadores entienden el juego de una manera, intentan jugar más o menos parecido en un equipo u otro. Me ha sorprendido que Unai ha cambiado el sistema. Siempre ha demostrado que a donde va, sus equipos compiten, juegan bien. En los últimos partidos están encajando goles y ojalá que nosotros nos podamos aprovechar y sacar un buen partido aquí", manifestó.

El de Coslada apeló también a demostrar la ambición del Valencia para jugar, por primera vez en el centenario del club, dos finales en una misma temporada. "Yo no he jugado ninguna final, y si queremos jugarla en un año histórico lo tenemos que demostrar mañana", aseguró.

Por último, Parejo mandó su "cariño" al portero Iker Casillas, que este miércoles ha sido ingresado de urgencia después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio. "Este tipo de noticias entristecen muchísimo a todo el mundo. He tenido la suerte de coincidir con él y ser su compañero de vestuario. Le mando mucha fuerza a él y a su familia", concluyó.