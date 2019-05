Alineaciones probables del Arsenal FC - Valencia CF

El Valencia CF afronta este jueves el partido de ida de semifinales de la Liga Europa ante el Arsenal FC de Unai Emery con el objetivo de obtener un buen resultado en el Emirates Stadium que le permita llegar a Mestalla con opciones de alcanzar la final de la competición continental.

El conjunto valencianista afrontará la cita de Londres con una de las situaciones en las que peor se ha desenvuelto esta campaña: sin ninguno de sus dos mediocentros defensivos.

Lesionado Geoffrey Kondogbia y sancionado el también francés y ex del Arsenal Francis Coquelin. Además de los dos centrocampistas franceses también serán baja para este choque los extremos zurdos Denis Cheryshev, lesionado, y Kang In Lee, concentrado con la sub 20 surcoreana. Esas dos ausencias dejan a Gonçalo Guedes como más que probable extremo izquierdo.

Más allá de los cambios a los que está obligado por sanciones y lesiones, no se esperan más variaciones en el once de gala de Marcelino pese al también trascendental encuentro que disputarán el domingo en el campo del Huesca.

Además del reencuentro del Valencia con Unai Emery, que fue su entrenador durante cuatro temporadas y con el central Shkodran Mustafi, Gabriel Paulista regresará a la que fue su casa durante dos campañas, algo que no podrá hacer por su sanción un Coquelin que militó durante una década en el club londinense.



- Alineaciones probables:

Arsenal: Cech; Koscielny, Mustafi, Sokratis, Maitland-Niles, Kolasinac; Torreira, Xhaka, Özil; Lacazette y Aubameyang.

Valencia CF: Neto; Diakhaby, Garay, Paulista, Gayà, Parejo, Piccini, Carlos Soler, Wass; Rodrigo y Guedes.