Marcelino: "¿Por qué nosotros no podemos hacer un resultado similar en Mestalla?"

Marcelino García Toral lamentó la derrota de los suyos en el Emirates ante el Arsenal que obliga al Valencia CF a remontar en el estadio de Mestalla. Estas fueron sus palabras tras el encuentro:

Hay aficionados que han llorado de la rabia por cómo ha acabado el partido.

Sentimos no haber logrado un mejor resultado, creo que ha sido excesivo lo que ha logrado el Arsenal, ha sido muy determinante en sus ocasiones, sus dos primras llegadas se trasnformaron en gol. Es una lástima ese último gol, teníamos el partido controlado y ahora nos pone en una situación más complicada pero en ningún caso nos hace pensar que no podemos pasar a la final.

Cree que se puede remontar

Por supuesto.

Cree que la clave ha estado en las bandas? Los dos equipos han acumulado mucha gente por dentro y al final los goles del Arsenal han llegado por centro lateral.

Los goles siempre llegan por el centro, proceden de distintas zonas, eso sí. Cometimos errores individuales cuando lo normal es que defendamos los centros laterales mejor porque tenemos un jugador más atrás. Ha sido una pena que en dos centros, en situaciones donde podíamos haberlos controlado, el rival nos hizo dos goles.

El plan ha sido el 3-5-2 con Diakhaby por delante de la defensa. ¿Se arrepiente?

Nos hemos adaptado perfectamente al sistema, hemos concedido muy poco al Arsenal, es una pena que nos hayan metido el segundo y el tercero. Son acciones de juego, jugamos contra dos delanteros muy buenos, no sé los millones de euros que costaron. Si cometes el más mínimo error lo aprovechan. El partido fue muy igualado, en muchas fases tuvimos el control del mismo y tuvimos ocasiones para meter el 2-2. Ellos también tuvieron alguna, cierto es, pudimos estar más dinámicos en el área pero el partido fue muy igualado, ligero dominio del rival y mucha efectividad por parte del Arsenal. En el 90' teníamos un muy buen resultado y en el 91' por una defensa mala a un centro lateral llegó el gol pero esto nos sirve para creer en nosotros mismos y en el partido de vuelta podemos ganar al Arsenal.

¿Había visto alguna vez un equipo suyo que defendiera con tantos nervios?

No percibí esa situación. No me dio la sensación de que el rival nos hiciera peligro en cada acción, no recuerdo tantas situaciones del rival. Las dos primeras que tuvieron fueron gol, luego un tiro desde la frontal, la doble ocasión tras rechace y el gol final... Nosotros también tuvimos porque fallamos una en la línea y tuvimos dos situaciones en el tramo final. El acierto definió el partido.

¿Se le ha pasado por la cabeza cambiar durante el partido?

Empezamos adelantándonos en el marcador, teníamos un muy buen resultado, el 2-1. El último gol suyo llegó cuando lo teníamos todo controlado. Nos faltó experiencia en este tipo de partidos, ojalá juguemos muchos más para adquirirla. No vi problemas desde el banquillo, no vi problemas. Teníamos ajustadas todas las zonas del campo. Nos adaptamos perfectamente al partido y los detalles y el acierto determinaron un resultado que creo que ni el Arsenal se esperaba.

Se han vuelto a encajar tres goles. ¿A qué lo achaca? ¿Le preocupa?

Es obvio que si encajas tres goles en dos partidos de tres es que no estamos defendiendo bien. Vuelvo a insistir, si juegas con cuatro defensas y no defiendes bien los centros laterales... Fuimos muy solventes, quizás el más solvente de LaLiga, pero encajamos dos goles de centro lateral ante el Atleti y hoy otros dos. Trabajaremos pero es una pena los goles que hemos encajdo hoy. Solo hay ocho equipos de toda Europa que luchan por un título y nosotros somos uno de ellos. El nivel al que te enfrentas es máximo pero eso no nos merma a nivel mental para trabajar dentro de ocho días.

¿Con qué ánimo afronta el partido de vuelta?

Siempre somos optimistas y lucharemos por pasar a la final, vamos a trabajar muy fuerte. Creo que no hemos merecido este resultado, es una pena que en el minuto 90 hayamos encajado ese gol. Hay que jugar muchos partidos de este nivel para que este tipo de situaciones no sucedan. Puede ser que nosotros el próximo jueves metamos gol en el minuto 90 y puede ser que ese gol nos dé la clasificación. Esperemos que así sea.

La afición será clave en Mestalla.

Hoy el resultado es 3-1 pero creo que ningún valencianista pensará que nos han pasado por encima y que son infinitamente superiores a nosotros. Somos optimistas, tenemos ilusión. ¿Por qué nosotros no podemos hacer un resultado similar en Mestalla? Trabajaremos para ello. Seguro que la afición se volcará con nosotros para poder jugar la final.