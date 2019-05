Ojo: ¿Funciona bien el VAR en Mestalla?

El VAR no es perfecto. Es una afirmación muy repetida desde que a principios de temporada se instauró el videoarbitraje en la Liga española. Desde luego no ha terminado con la polémica arbitral de cada fin de semana, y hasta puede que la haya aumentado.



Algunas decisiones del VAR han sido muy controvertidas y han generado polémicas infinitas pero lo que no se sabía es que ha habido partidos de la Liga española que se ha arbitrado sin VAR. O para ser más exactos, ha habido tramos de algunos partidos en los que no ha funcionado el VAR por problemas técnicos.



Así lo desveló la Cadena SER, en el programa Carrusel Deportivo, que que hay momentos en que falla la conexión entre la sala de VOR, -que es donde se encuentran los árbitros de VAR en las Rozas-, con el árbitro del partido. Además, según esta emisora de radio, uno de los estadios donde más falla la conexión debido a problemas como la cobertura, es el del Valencia CF, Mestalla.