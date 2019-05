Comunicado del Valencia CF

El Valencia CF ha emitido un comunicado este viernes en relación a las imágenes en las gradas del Arsenal Stadium en las que se burlan de los seguidores del conjunto londinense. En este sentido, el club ha querido dejar claro que condena de modo tajante esta actitud y expresa "su más firme repulsa y tolerancia cero".





Nazi salutes and monkey gestures from ?@valenciacf? fans ?@Arsenal? ?@metpoliceuk? no place for this in football or anywhere pic.twitter.com/u8PORZrgQ2