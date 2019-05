Francisco: "No podemos pensar en otra cosa que no sea ganar al Valencia CF"

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, "Francisco" Rodríguez, ha declarado que en el seno del equipo no pueden pensar en otra cosa "que no sea ganar" este domingo al Valencia CF para seguir teniendo opciones de salvación. Aun así, el técnico del conjunto azulgrana es consciente de que se podría dar la situación de que antes de comenzar el partido el Huesca ya estuviera descendido de categoría si Levante UD, Celta y Girona, que ya habrán disputado sus partidos, ganan en esta jornada.

"Intentaremos ganar al Valencia pero no dependemos de nosotros mismos e incluso podemos llegar al partido sin ninguna posibilidad, aunque esto no me lo planteo", ha resaltado en rueda de prensa.

El técnico andaluz ha explicado que saltarán al césped de El Alcoraz sabiendo lo que han hecho sus más directos rivales por la salvación y ha reiterado que no pueden pensar en otra cosa que no sea ganar al Valencia porque tienen la ambición, como siempre, de luchar "hasta el último momento".

Para lograr el triunfo sobre el conjunto valencianista, el técnico del equipo oscense cree que deberán tener "mucho equilibrio para poder encarrilar el partido desde la primera parte" porque necesitan vencer. "Necesitamos ganar desde el inicio, no podemos esperar al final. Tenemos que ser muy valientes, sabiendo que jugamos contra un rival muy potente", ha asegurado.

Los jugadores azulgranas se han mostrado algo alicaídos en las declaraciones que han realizado durante la semana por no haber ganado en Villarreal en la anterior jornada, algo que su entrenador considera hasta cierto punto lógico. "Es normal que la moral se resienta porque llevamos seis meses levantando el ánimo y la última semana nos ha hecho mucho daño, pero si ganamos y los resultados nos acompañan nos quedaríamos a cuatro puntos", ha analizado.

Sobre el Valencia CF, el técnico del conjunto altoaragonés ha destacado su potencial y la dificultad que tendrá el Huesca para ganar: "en el partido de ida en Valencia nos hicieron mucho daño y ellos subieron para arriba. Aunque hayan jugado el jueves y puedan estar cansados tienen una plantilla amplia y cualquiera que salga, porque supongo que jugarán hombres que no son muy habituales, conformarán un equipo peligroso que cuando te roba el balón busca la contra".

Francisco también se verá obligado a realizar cambios con respecto al último encuentro debido a sanciones y lesiones. "El problema viene en el puesto de lateral derecho pero si sale Ferreiro, que se adapta a cualquier posición, lo hará bien", ha señalado el técnico del equipo altoaragonés, que ha explicado también que tanto Musto como Rivera están para jugar.