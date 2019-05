¿Me estás diciendo que prácticamente estamos eliminados?

Pese a las tres derrotas consecutivas, el entrenador del Valencia CF Marcelino García asegura que los suyos están "animados" y convencidos de que son capaces de lograr una plaza en la próxima edición de la Champions. El tropezón del Sevilla en casa ha sorprendido al técnico valencianista, que lo pone como ejemplo de lo "igualada" que está la Liga. "Ganar en Huesca es importantísimo, nos daría la posibilidad de depender de nosotros con respecto al Sevilla". Marcelino argumenta que "no todo del sistema fue malo" frente al Arsenal. Diakhaby es el ejemplo.

Y, eso sí, el técnico hasta se molesta cuando en una pregunta le sugieren si el resultado de la ida en el Emirates le obliga a centrarse más en la vía Liga para llegar a la Champions League. "Prácticamente, me estás diciendo que estamos eliminados en la semifinal ante el Arsenal. Ninguno de los profesionales del Valencia lo piensa", fue parte de su respuesta.

Esta es la rueda de prensa de un técnico que este domingo recuperá el clásico 1-4-4-2:

-¿Está sorprendido por la derrota en casa del Sevilla ante el Leganés?

"Sí, me sorprendió. Un equipo tan poderoso como el Sevilla, jugando en su campo contra un rival que tenía prácticamente los objetivos cubiertos. Pero el Leganés es un equipo complicado, lo hace bien y sus partidos son muy ajustados, aunque dado el potencial del Sevilla y la importancia de lo que hay en juego pensábamos que ganarían. El partido demuestra lo difícil que es ganar en esta Liga y la tremenda igualdad que existe"

-¿Cómo se encuentra el Valencia después de tres derrotas consecutivas?

"Nuestro equipo está bien, centrado en el objetivo y las metas importantes que tiene y para las que pone todo su empeño. Los detalles no nos favorecen como hace un mes, en partido muy igualados como está siendo todos esos detalles declinan la balanza para un lado u otro. En Londres teníamos un buen resultado, que se hizo menos bueno con el gol del Arsenal en el descuento, y contra el Eibar pasamos del 1-0 al 0-1 en poco tiempo. El grupo está animado sabiendo que queda menos comeptición: cuatro partidos oficiales, la final posterior y la posibilidad de una segunda final. Por ello, sabemos que el de Huesca es un partido muy importante, el equipo tiene actitud, entusiasmo y ganas y va a ponerlo todo en el campo para ganar y lograr los objetivos"

-¿Cobra más relevancia la visita a Huesca después del resultado en el Emirates? Por las posibilidades de Champions, me refiero.

"Prácticamente, me estás diciendo que estamos eliminados en la semifinal ante el Arsenal. Ninguno de los profesionales del Valencia lo piensa. Si pasamos no estaría tan cerca, luego quedaría otro partido y a una final no llegan equipos flojos... Hasta ahora hemos sido capaces de distinguir un partido de otro y la prioridad absoluta es el de Huesca este domingo. Debemos ganar porque son tres puntos muy importantes, si vencemos pasaríamos a depender solo de nosotros con respecto al Sevilla en los dos próximos duelos. No sabría decir qué camino es más difícil para la Champions, ambos son complicados y lo importantes que en ambos tenemos opciones"

-¿El regreso de Coquelin significa también la vuelta a la normalidad del 1-4-4-2?

"Hemos utilizado el 4-4-2 siempre en casi dos temporadas aquí, y cuando no lo hemos hecho ha sido por análisis del rival y por cómo nos encontrábamos en nuestras propias circunstancias. Seguiremos por esta línea de actuación mantenida en este tiempo en el club"

-¿Menos partidos es menos necesidad de gestionar esfuerzos?

"Gestionar esfuerzos siempre es necesario, jugando un partido más, es evidente. Sobre todo, cuando sólo hay tres días de recuperación entre partidos. Debemos valorar todas las situaciones, ver cuál es el equipo más competitivo para sacar en este partido. 48 horas es el periodo de tiempo donde el futbolista siente más pesadez, pero mañana además jugamos a última hora, casi de noche, creo que el equipo se podrá reponer"

-Diakhaby como '6' es una de las pocas cosas positivas del jueves, ¿lo contempla a partir de ahora como un alternativa en esa posición para momentos de necesidad?

"Entonces, parece que no estuvo todo mal del sistema... si el jugador que más movimos de posición, resulta que fue un jugador destacado. Nos viene bien, siempre que un futbolista juega en una posición diferente a la habitual y lo hace bien, eso le convierte en un jugador que ofrece más soluciones. Fue muy buena noticia. Tomamos la decisión porque así lo creímos, lo habíamos probado y porque él -lo sabíamos- en otros momentos de su trayectoria jugó en esa demarcación"