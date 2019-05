El Valencia CF golea a la SD Huesca y peleará hasta el final por la Champions

El Valencia CF está decidido a mantener el pulso por la Champions hasta el final. Con una primera parte primorosa, a base de convicción y eficacia en ataque el conjunto de Marcelino liquidó a un Huesca cadavérico, que llegaba el partido descendido de forma virtual tras la victoria del Valladolid y sobre el que cayó la guillotina de la matemática de la manera más cruel posible; una goleada demoledora y que debe impulsar al Valencia CF, resuelto a pelear por la cuarta plaza mientras sea posible aferrándose al golaveraje. El 2-6 en el Alcoraz va más allá de un festival a costa de un rival derrotado en el sentido más alto de la palabra, primero por las formas y después por el momento y deja al equipo quinto –superando al Sevilla, con el que empata a 55 puntos– y a tres del Getafe, al que pisa los talones. Queda mucha tela que cortar en la lucha por la Champions, aquí no se rinde nadie.

No se habían cumplido ni siquiera dos minutos de partido cuando se adelantó el Valencia CF por mediación de Wass en una jugada que nació de un pase en profundidad de Gabriel Paulista para que el danés, plácidamente y sin apenas oposición después de descolocar a la defensa con un gran movimiento sin balón, batiera a Santamaría con un disparo centrado que cogió a la afición local todavía tomando asiento. La primera visita de los de Mestalla al Alcoraz comenzaba a pedir de boca, difícil de mejorar. Inyección de moral para un equipo que ya solo juega finales. Si el Getafe trataba de poner tierra de por medio en la carrera por la cuarta plaza aprovechando la derrota del Sevilla, el Valencia CF le dejó muy claro nada más saltar al césped que está decidido a luchar hasta el final.

Atacaba insistentemente el Valencia CF, aunque sin demasiada claridad, en un tramo en el que la sombra del descenso, matemático en caso de derrota, comenzaba a atenazar a los jugadores del Huesca. Guedes salió a desabotonar a Ferreiro, lateral derecho de emergencia ante las bajas de Miramón y Akapo y fue por ahí, precisamente, por donde llegó el segundo al cuarto de hora de juego. Piccini buscó a Mina con un gran envío en diagonal y el gallego se disfrazó de mediapunta con un control de primeras y un exquisito pase interior para que Rodrigo ejecutara con eficacia a Santamaría. Prácticamente al primer golpe se fue el Huesca a la lona, asumiendo que sus esfuerzos no tenían ya ningún recorrido, y antes del minuto 20 el Valencia CF redondeaba su ejercicio de control y solvencia basado en la salida rápida con el tercero, obra de Mina.

El gallego robó, lanzó al equipo y no falló en el remate. Más de una hora por delante para un Valencia CF al que, una vez cumplido el expediente, se le presentaba la disyuntiva: sacar el colmillo y ensañarse o gestionar sus recursos pensando en las cuatro –o cinco– finales que le restan a la temporada. Y con 0-3 llegó una jugada difícil de entender. Coquelin, apercibido de sanción, vio la quinta amarilla tras cortar una acción del Huesca con excesiva agresividad. No estará ante el Alavés, con lo que supone la ausencia del mediocampista de contención –pieza de importancia radical– en la visión de fútbol de Marcelino. Y de ahí, al paso del minuto 32, a otro fenómeno paranormal, otro doblete de Mina, que reivindicó su papel en la 'cuna' de su familia, originaria de Urrea de Gaén. El gallego, con suspense del VAR, hizo su sexto doblete de la temporada: no ha marcado todavía esta temporada un solo gol en un partido.



Partido resuelto

El partido estaba más que resuelto y a partir de ahí todo lo que sucedió fue ya de propina. Sin intención de hacer más sangre, el Valencia CF se medía muy mucho en los duelos, conscientes de que cualquier riesgo de lesión o sanción sería estéril pero, pese a sus ganas de contemporizar, se encontraría con otro tanto. Francisco, que tenía los ojos llorosos en el tercer gol, todavía vería subir el quinto al marcador tras un fallo tremendo de Ferreiro en la cesión atrás para el portero. El '7' se la entregó por error a Rodrigo, solo en el mano a mano, y Etxeita, que llegaba para cortar el ataque a la desesperada, se la metía a Santamaría. Él no quería. El final más cruel para los aragoneses en Primera División, que cargaban con una manita al minuto 40.

Francisco trató de proteger al equipo con cinco zagueros pero no cambió la tónica del partido y Ferran, nada más salir, abrió la defensa con una gran asistencia que permitió a Mina servirle en bandeja a Rodrigo, que poco después daría el susto tras un pisotón de Musto. Marcelino, con 0-6, lo retiró por precaución después de hacer lo propio con Parejo y Guedes. Echó el freno Marcelino y el Huesca, pese a la sangría, se despidió de la máxima categoría del fútbol español con el gol del honor, remachado por Melero tras una buena llegada del Chimy Ávila por la derecha en un tramo de relajación del Valencia CF y con un penalti, transformado por Gallar en el descuento. Los jugadores locales, tocados y hundidos, no lo celebraron pero el Alcoraz acabó aplaudiendo a los suyos pese al descenso al grito de "Huesca, Huesca".

Ficha técnica:

2 - Huesca: Santamaría; Ferreiro, Etxeita, Mantovani, Galán; Moi Gómez (Juanpi Añor, min.65), Musto, Rivera; 'Chimy' Avila, Enric Gallego (Gallar, min.76) y "Cucho" Hernández (Melero, min.46).

6 - Valencia CF: Neto; Piccini, Paulista, Diakhaby, Gayá; Wass, Parejo (Soler, min.46), Coquelin; Santi Mina, Rodrigo (Gameiro, min.57) y Guedes (Ferrán, min.46).

Goles: 0-1: min.2. Wass; 0-2; min.17. Rodrigo; 0-3. min.20: Santi Mina; 0-4. min.33: Santi Mina; 0-5. min.41: Etxeita (propia puerta); 0-6. min.51. Rodrigo; 1-6. min.66. Melero; 2-6. min.92: Gallar, de penalti.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales "Chimy" Ávila y Melero y al visitante Coquelin.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada trigésimo sexta de Liga disputado en el estadio de El Alcoraz de Huesca ante 6.378 espectadores.