Valencia Femenino - Betis, el final de un máster de supervivencia

El Valencia Femenino ha vivido una temporada de las que no se olvidan por muchos motivos. Está claro que no es plato de buen gusto verse fuera de los lugares de privilegio e incluso coquetear unas jornadas con el precipicio, pero la realidad es que el vestuario ha sufrido demasiados azotes que han condicionado el rendimiento deportivo. Las lesiones han minimizado el potencial de la plantilla, aunque igualmente hay otros motivos al margen de la enfermería. La eliminación de la Copa de la Reina a las primeras de cambio dejó a las claras que esta campaña iba a estar plagada de más sombras que luces. El momento más sonado fue la destitución en la víspera del Derbi de Mestalla del técnico Óscar Suárez, que había vuelto a la sección femenina para esta temporada y una más. La química con las jugadoras se había deteriorado la decisión se venía barruntando tiempo atrás. Ni mucho menos fue un impulso. La dolorosa derrota en San Sebastián (6-0) acabó por precipitar los acontecimientos y trasladar a las futbolistas que en las tres jornadas que quedaban debían demostrar que sus discrepancias no eran una pataleta gratuita.

El cierre del curso 18/19 será en el Puchades ante el Betis en el único encuentro de la última jornada sin alicientes deportivos por arriba o por debajo de la tabla. Con 45 puntos, las verdiblancas aspiran a la sexta plaza de la Real Sociedad (47), que será juez de la Liga Iberdrola al recibir en Zubieta al líder Atlético. Pase lo que pase, las valencianistas acabarán octavas, tres puestos menos que la temporada pasada. Será el último de esos tres partidos con Carol Miranda al frente. Los dos primeros se saldaron con sendas derrotas frente al Levante (1-3) y el Atlético (3-0). El VCF Femenino no gana desde el 10 de marzo en su visita a la Ciudad Deportiva del Fundación Albacete (0-2) y en Paterna hay que remontarse al 9 de febrero ante el Madrid CFF (5-3). En la primera vuelta (2 de diciembre), el Valencia comenzó en Heliópolis esa racha de siete jornadas sin ganar que hicieron tanto daño.

Ganar para cerrar la temporada con una sonrisa es el propósito de una plantilla que ha completado un máster de supervivencia. La última reválida habrá que afrontarla sin Paula Nicart, Mandy, Marta Carro, Naiara Beristain, Gio Carreras y Andrea Esteban, que anunció su retirada profesional. Carol recupera a Coleman, ausente en Majadahonda por unas molestias, y a Marta Peiró, que no había entrado en las últimas semanas por decisión técnica. Será un partido de despedidas. Las valoraciones ya llevan haciéndose unas cuantas semanas.



Un cara a cara de entrenadoras



Carol se convirtió en el Derbi en la primera entrenadora en dirigir al Valencia Femenino en sus diez años de historia (han pasado Óscar Suárez, en dos etapas, Xavi Tamarit, Cristian Toro y Jesús Oliva) y lo mismo extrapolándolo a los cien de la entidad blanquinegra. Natural de Pamplona, y previamente de su rol en el banquillo como segunda, su carrera como jugadora arrancó en el Lagunak y en 2002 se marchó de casa y ya no ha vuelto. Pasó por el Sabadell, Espanyol, Sant Gabriel, Levante Las Planas, Seagull y fue internacional con la selección absoluta.

Es la tercera mujer que lleva las riendas de unos de los 16 equipos de la Liga Iberdrola y hoy se verá con una de ellas (Irene Ferreras, del Rayo Vallecano, completa esta nómina). En el último rival, licenciada en Ciencias del Deporte, María Pry es la responsable de la progresión del Real Betis. Cogió al equipo en 2002 cuando estaba en Segunda División, ascendió a Primera en la 2015/16 tras quedarse a las puertas el año anterior, y ya no sorprende ver a las verdiblancas en la zona alta. Curioso que jugó al fútbol en el Sevilla equipo al que también entrenó, por lo que su llegada a la entidad del Villamarín generó comentarios.

