¿Repetimos ReAmuntada?

Rodrigo Moreno, autor de goles en la goleada al Huesca, se muestra "con confianza" y seguro de que "el Valencia va a tener opciones" de remontar este jueves la semifinal contra el Arsenal en busca de una plaza en la final de la Liga Europa del 29 de mayo en Bakú. El delantero destaca la importancia que tendrá la afición de Mestalla en el partido y apela a que el equipo conjugue "corazón" con "cabeza y tranquilidad". "Los goles pueden llegar en cualquier momento del partido, tenemos que estar pendientes de que ellos no nos marquen. Vamos a competir hasta el final", afirma.

Esta es la entrevista completa que Rodrigo, que persigue su tercera final europea después de dos con el Benfica, ha concedido a VCF Ràdio.



-Necesidad de marcar goles

"Sí, los necesitamos de modo inevitable, lo dicta el resultado. Tengo mucha confianza, el equipo viene demostrando ser capaz de superar dificultades. El reto es bonito, nada es imposible y nada que no se pueda dar"

-Desde Huesca se percibe que hay ese espíritu de remontada en el equipo

"Sí, nuestra mentalidad es la de ir a por todas, estamos muy ilusionados con la competición, concienciados de lo que representa para todos, el club, la ciudad, la afición... Tenemos la capacidad de superar adversidades, luchamos hasta el final como equipo. Hemos ganado muchos partidos en los últimos minutos, ojalá que se dé también el jueves. Esta temporada el espíritu del equipo se ha conjugado muy bien con ese espíritu del Valencia CF de no rendirse jamás. Esta ha sido una temporada ejemplo de que hay ganas de hacerlo bien en el vestuario, somos conscientes de que es un año muy importante por el Centenario, y hasta el momento estamos dando la talla"

-La moral que dan los seis goles al Huesca

"Eso da moral. Nadie se esperaba este resultado. El Huesca estaba en una situación delicada, pero en los últimos partidos había sacado buenos resultados. Nosotros arrancamos muy bien, el primer gol en el minuto 1 les sentenció, en el 15 ya íbamos 0-3; lo demás fue consecuencia de la situación que vivían, pero en el Valencia se ven las ganas que tenemos y ese es el espíritu que tenemos que tener para este jueves"

-90 minutos (o más) por delante para hacer dos goles, al menos, y con el apoyo de la afición

"La gente, más allá de lo que nosotros pidamos, va a comparecer. El estadio se llenará, habrá un recibimiento precioso, como han sido los de esta temporada y la pasada. La gente no tiene idea de lo que eso representa y lo importante que es para nosotros... El llegar al estadio y ver la Avenida repleta de gente, apoyándonos y que luego empiece el partido y la grada sea una caldera... Todo eso es súper importante. Seguro que lo van a hacer otra vez. Nosotros en el campo demostramos que queremos, independientemente de las circunstancias, siempre damos la cara por la camiseta y por la gente que apoya y comparece. No va a ser distinto el jueves"

-¿Cómo se viven esos recibimientos?

"Son situaciones muy difíciles de explicar con palabras. Es algo que debe vivirse, nada más entrar a la avenida se te pone la piel de gallina. Es muy emotivo, me emociona muchísimo. He podido vivir situaciones bonitas estos últimos años: recuerdo el día del Getafe, el del Barça la temporada pasada. No había previsión policial y la gente estaba golpeando el autobús, al conductor no le haría tanta gracia, pero para nosotros fue impresionante, luego se demuestra en la forma en como sale el equipo a jugar. Es un factor que ayuda mucho. Estoy seguro del gran ambiente del jueves"

-¿Cómo debe afrontarse este partido?

"Hay que afrontarlo desde las ganas de querer ganar, pero sobre todo desde la cabeza y la tranquilidad. Los goles pueden llegar en cualquier momento, no debe ser en el 5' para tener opciones, sabemos que un gol de ellos nos complicaría muchísimo, y no podemos descuidarlo. El Arsenal es muy buen equipo, nosotros también; tiene un estilo que nos puede favorecer, son alegres y les gusta jugar, no creo que vengan a meterse siete debajo la portería. Por su forma de afrontar los partidos, será un duelo bonito y tendremos nuestras opciones"

-¿Sueña con que se repita lo de los cuartos de Copa con el Getafe? Ese día hiciste un 'hat-trick'

"Estaría muy bien. Fue un momento que me ha marcado a mí y a muchísima gente del Valencia. Recuerdo la semana previa. Me crucé con la gente por la calle, todos estaban expectantes: "venga, tenéis que pasar, vamos a estar ahí..." Se vive una situación idéntica para el jueves".

-Celebración emotiva tras remontar al Getafe

Después del primer gol no nos lo terminamos de creer... me acuerdo de un detalle, que nos anularon un gol en fuera de juego. Ese gol anulado era como una losa, una piedra más. Al día siguiente me llegó el vídeo desde justo donde había ido a la celebración. Cada uno estaba en el vestuario comentando situaciones de la celebración... ese momento en el marcó, salto la valla, me caigo y levanto, siempre les dije a los compañeros que en ese momento no me hubiera enterado de nada"

-Y repetir una noche en el balcón con los aficionados en la calle...

"Ojalá, pero debemos ser conscientes de la dificultad. Lo importante es que el equipo va a dar la talla. Tenemos muchísimas opciones, estamos preparados para ello, y ojalá se pueda dar"

-Posibilidad de dos finales, algo que no se ha dado en 100 años de historia.

"Ha sido una temporada especial para el club por el hecho del Centenario, ya de por sí por llegar a una final después de 11 era importante por como se venía dando la temporada; ahora poder rubricarla con otra final más y con alcanzar los objetivos en la Liga sería muy importante; 100% meritorio, algo que el club, nosotros y la gente se lo merece. Venimos de años complicados y, poco a poco, las cosas se van dando y estamos donde merecemos"

-Quiere una tercera final tras dos perdidas con el Benfica

"Ojalá, las dos con Benfica las jugué con Garay. Cuando me fui de Benfica siempre comenté la gran pena de no haber podido levantar un título europeo, eran la novena y octava final europea que perdían, no ganaban desde hacía muchísimos años, muchas décadas.

-Una final se perdió contra el Sevilla de Emery y M'bia. Hay ganas en el valencianismo de ganar al entrenador del Arsenal

"Recuerdo el partido en la tele, que el Valencia venía de la remontada frente al Basilea, que se había remontado contra el Sevilla... son cosas que pasan. El fútbol es la vida, a veces, te da una oportunidad más. Nada es imposible, es impredecible este deporte. Pocas cosas son imposibles, estamos entusiasmados, viviendo el ambiente que nos trasmite la prensa, los aficionados por la ciudad, la afición siempre nos apoya y se agradece. Pero nosotros tenemos que vivirlo desde la tranquilidad y la cabeza, vamos a hacer un gran partido y ojalá que consigamos el objetivo"

-Con el apoyo de Mestalla y, por supuesto, con argumentos futbolísticos

"Al final hay que vivir el partido, cuando uno no siente ni padece, con indiferencia, es muy difícil jugar bien... pero hasta cierto punto, sabemos de la responsabilidad y que hay que hacerlo con tranquilidad"

-Recta final de la temporada

"Después de la derrota en el Emirates, lo aparcamos y nos centramos en la Liga, ahora toca aparcar la Liga y centrarnos con todas las energías en el jueves. Vamos competición a competición, final a final... Aunque desde que empezó la temporada tenemos 'finales', ya que perdimos dos o tres partidos y parecía que no se iban a dar las cosas. Mantuvimos la fe, el espíritu de trabajo y la confianza en el compañero y el grupo. Ojalá que pasemos, marque quien marque al Arsenal"