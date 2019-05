Y ahora qué, Valverde, ¿los suplentes contra el Getafe?

¿De qué manera va a afectar al Valencia CF la debacle del FC Barcelona en la Champions League? Es la pregunta que a estas horas se hacen muchos valencianistas y aficionados en general, visto que el conjunto blaugrana va a ser uno de los jueces en el desenlace final de LaLiga. El equipo de Ernesto Valverde recibe el próximo domingo al Getafe en el Camp Nou a la misma hora que el Valencia se enfrentará al Alavés en Mestalla, con los dos equipos, Getafe y Valencia, en plena lucha por la cuarta plaza que les clasifique para la próxima Liga de Campeones.

¿Qué decisión tomará Valverde para afrontar ese partido después de caer por 4-0 en Anfield y quedarse fuera de la final de la Champions? ¿Alineará a sus jugadores titulares para intentar ganar ante sus aficionados y resarcirse del golpe sufrido ante el Liverpool? ¿Pondrá un equipo de suplentes y jugadores del filial arriesgándose a sufrir un nuevo ridículo esta vez en el Camp Nou? Lo que haga el FC Barcelona puede influir de manera decisiva en el desenlace final de la pelea que mantienen Valencia y Getafe, además del Sevilla, especialmente para los intereses del Valencia CF, que necesita ganar en casa al equipo de Abelardo y esperar noticias desde Barcelona. Si el Valencia gana y el Getafe pierde, serán los de Marcelino los que acaben la semana en el cuarto puesto a la espera de lo que ocurra en la última jornada, en la que dependerán de sí mismos para obtener el pasaporte para la Champions.

¿Adultera LaLiga el Barça?

Hay que recordar que el Barça ya salió a jugar la última jornada con un equipo lleno de suplentes, se dejó fuera de la convocatoria hasta a siete jugadores titulares como Messi, Luis Suárez, Piqué, Ter Stegen, Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto y Rakitic. Con ello benefició claramente al Celta con respecto a los equipos que se están jugando la permanencia como Levante, Villarreal, Girona o Valladolid.

Porque, a estas horas, parece que Valverde no será destituido y se sentará en el banquillo el domingo. De las palabras del presidente del Barça se supone que el club esperará al desenlace de la final de la Copa del Rey ante el Valencia CF el próximo 25 de mayo para tomar una decisión muy condicionada por las dos debacles consecutivas del equipo en la Champions, hace un año ante la Roma y ahora el Liverpool. Esto decía el técnico en relación a la derrota y su posible salida del club: "¿Cómo me afecta a mí a nivel futuro? No lo sé, la verdad es que no tuve tiempo de pensar en muchas cosas, pero el entrenador tiene que asumir la responsabilidad".