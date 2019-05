El Liverpool, Emery y la reAmuntada se cuelan en el discurso de Marcelino

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha apuntado que las "opciones" de eliminar al Arsenal, remontando el 3-1 del partido de ida, y clasificarse para la final de la Liga Europa son "muchas" si "la afición está con el equipo desde el pitido inicial al final". A pesar de que parece evidente la normalidad del sistema 1-4-4-2, el técnico prefirió esconder las cartas, aunque sí garantiza que el plan pasa por "atacar y ser intensos y colectivos en defensa". Además, Marcelino confía en poder contar con Geoffrey Kondogbia en la final de Copa, si bien "hay que espera a la evolución" en los días previos a la cita del 25 de mayo en el estadio Benito Villamarín. Por último, cree que la afición no estará pendiente de Unai Emery por la celebración sobre el césped con el Sevilla en las semifinales del curso 2013/14 en la misma competición europea.



Esta es la comparecencia completa de Marcelino García Toral en la previa del partido de este jueves (21:00) ante el Arsenal en Mestalla:

-Si el Liverpool remontó un 3-0 al Barcelona, ¿por qué no puede hacerlo el Valencia con un 3-1 al Arsenal?

"Cada partido es diferente. No tenemos por qué eliminar al Arsenal porque el Liverpool haya eliminado al Barça, lo haremos porque nuestros jugadores están convencidos de que pueden hacerlo y de lograr un resultado suficiente para estar en la final de la Europa League".

-¿Qué importancia tendrá Mestalla en esta vuelta de semifinales?

"Es indudable, incuestionable, que tenemos muchas opciones de pasar a la final si nuestra afición está con nosotros desde el pitido del árbitro hasta el final. Pasaremos momentos de dificultad y ahí van a ser más necesarios nuestros aficionados. El equipo lo afronta con el convencimiento de que podemos ganar al Arsenal, me lo transmiten los futbolistas con palabras, con las miradas y con su forma de actuar. Si ves a tus jugadores convencidos, yo también lo estoy absolutamente y la afición también".

-¿Cuáles son las cuestiones a corregir del partido de ida?

"Tenemos que corregir el hecho de que allí el partido se decidió por aciertos en momentos puntuales. Nos enfrentamos a jugadores de primer nivel, si ellos aprovecharon allí sus momentos, creemos que nosotros podemos hacerlo aquí. No vamos a cometer ese tipo de errores (en defensa) que el Valencia no suele cometer".

-En el pasado cuando se ha visto en eliminatorias en las que también debía remontar Marcelino apeló a la paciencia, ¿ahora hace lo mismo?

"En el resultado no hay mucha diferencia. Necesitamos un 2-0, así que pienso igual. La inteligencia y la paciencia deben ser dos virtudes para afrontar el partido contra el Arsenal, pero eso no va reñido con jugar con alegría, intensidad, atrevimiento y atacar permanentemente la portería rival. Cuando no tengamos la pelota habrá que defender muy bien, somos conscientes de que ese orden nos puede llevar a la final".

-¿Cómo ve las opciones de que Kondogbia llegue a tiempo de la final de Copa?

"Ayer se fue integrando con el grupo y veremos, según pasen los días, el grado de intensidad que puede ir aplicando. Hoy nos hace pensar que, si sigue un proceso normal, estará disponible para final, pero hay que ser prudente y ver la evolución".

-¿Ha extraído del partido de ida la forma de hacer daño al Arsenal?

"Tendremos que ser intensos y colectivos en defensa, y jugar nuestras bazas de ataque. No quiero entrar en conceptos porque eso es lo que hacemos con el equipo. Tenemos un plan para atacar y defender, pero con un sistema u otro tenemos siempre ese plan. Sabemos cuáles son sus zonas de dificultad y cuáles son sus puntos fuertes para defenderlos, donde nos pueden dar problemas. Necesitamos atacar y, a la vez, estar atentos a las vigilancias a dos jugadores muy importantes en los contragolpes y a jugadores con buen pie para aprovechar las transiciones... Vamos a atacar cada vez que tengamos el balón, necesitamos marcar goles".

-¿Puede confirmar que regresará al 1-4-4-2?

"Los jugadores saben cómo vamos a jugar, igual que lo sabían en Londres. Siempre entrenamos lo que vamos a hacer, yo no voy y les digo: 'Ahora vamos a jugar así porque sí... y de esta forma porque me da la gana a mí'. Teníamos un plan después de análisis previo del partido de allí. Se planteó un partido a 180 minutos y, por cómo jugaba el rival, decidimos algo que ahora mismo, visto y analizado el partido, volvería a repetir sin dudas. Sabemos el plan que afrontaremos aquí para intentar pasar la eliminatoria".

-¿Ha incidido al equipo en cómo para a Aubameyang y Lacazette?

"Hablamos de dos delanteros top de Europa, allí también hablamos de sujetarlos, pero luego es el fútbol... Hay duelos que ganar, ayudas a establecer y está el acierto de los contrarios. En Londres estuvieron muy acertados, tampoco es que tuvieran muchas más ocasiones de gol. Estas situaciones vamos a afrontarlas con decisión y con eficacia. Ya los conocíamos antes, a estas alturas entre los dos llevan más de 40 goles".

-¿Cuál es la lectura que hace de lo ocurrido en Anfield en clave valencianista? ¿Cómo podría afectarle al Barcelona?

"No sé, no nos afecta en nada. No sabría decirte cómo va a afrontar final por no jugar la de Champions un club como el Barça, ni los futbolistas. Independientemente de poder jugar otra ocho días después, supongo que la afrontarán al máximo nivel. Como haremos nosotros si podemos jugar dos finales. No vamos a priorizar o cambiar las formas mentales y la actitud. Irás al máximo en las dos. En el fútbol nada se da por hecho, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. La lectura de lo de Anfield es saber que, si estamos al máximo nivel, vamos a tener opciones de estar en la final".

-La afición está muy ilusionada por lo que se puede lograr en el año del Centenario, ¿se lo toman como obligación o como motivación esta recta final?

"Se ve como una motivación. Podíamos pensar en noviembre, diciembre o enero que ahora no estaríamos aquí, pero gracias a un enorme trabajo los futbolistas nos han llevado a esta posibilidad: con su ambición, actitud, trabajo y compromiso... Estaríamos muy fastidiados si fuésemos el 12º en la Liga, hubiéramos caído en los cuartos de Copa y sin una semifinal de Europa League. Son las paradojas que tiene esto, aquí se quiso vender que había sido un fracaso no pasar en el mismo grupo Champions que el Manchester y la Juventus, y ahora estamos todos aquí ilusionados con una segunda final... parece ser que aquello no fue tan fracaso".

-Unai Emery celebró a lo grande el gol con el Sevilla que eliminó al Valencia en 2014, ¿cree que esa presión de la grada con él puede ser también una presión para el rival y una ayuda para los suyos?

"No creo que sea así, Unai hizo un trabajo extraordinario aquí. Cada uno tenemos una forma de responder en situaciones así. Tengo un grandísimo cariño y agradecimiento a la afición del Valencia, también a la del Villareal, que me trató extraordinariamente... Y yo celebré los goles con el Valencia en Vila-real. La afición es inteligente para hacer un balance general de la estancia de Emery, estuvo cuatro años con grandísimos resultados y, en líneas generales, la mayor parte de la gente estará agradecida. No creo que esté pendiente de Emery, sino de sus futbolistas y de querer que pase su equipo; además le tengo un cariño personal y profesional a Unai, que aquí hizo un gran trabajo".

-¿Ha preparado al equipo para si encaja un gol no se venga abajo y marque tres o más goles?

"En el fútbol nunca puedes dar nada por hecho hasta que acaba el partido, por es tan grande, emocionante, cambiante. Sólo tres minutos te llevan a la gloria. Tenemos la experiencia del Getafe aquí en cuartos de Copa. Encajamos un gol en la primera acción del partido de vuelta, tras perder allí 1-0, y el Valencia no se descompuso, metimos los goles en la parte final. En el 15' de la segunda mitad ya podíamos habernos puesto 2-1, así hubiera sido, por ejemplo, en la Europa League, donde no hay VAR. Veo a mi equipo igual de ambicioso y convencido, con ese compromiso de que nos va a llevar a ganar, que aquel día del Getafe. Nuestra respuesta va a ser así, esfuerzo trabajo y plan de equipo durante 90 minutos".

-¿Cómo se gestiona un vestuario que en 3-5 días lo puede conseguir o perder todo... Final de Bakú y cuarta plaza?

"Lo inmediato es tan bonito y atractivo que no nos permite pensar en el más allá. Todos soñamos con vivir y participar de una noche y un partido como el de este jueves,ojalá todos seamos felices y estemos disfrutando de un Valencia CF finalista en Europa League pasado mañana".