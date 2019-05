El día que el Valencia CF intentó fichar al verdugo del FC Barcelona en la Champions

El FC Barcelona ha sido eliminado de la Liga de Campeones tras perder 4-0 en el Anfield ante el Liverpool a pesar de que llevaba una renta de 3-0 del partido de ida que se disputó en el Campo Nou.

Uno de los responsables de la derrota azulgrana, que se ha calificado como ridícula y bochornosa por la propia prensa, es el delantero belga Divock Origi, que junto al centrocampista Wijnaldum, marcó dos goles, uno de ellos, el cuarto, el que certificaba el pase del equipo que entrena el alemán Jürgen Klopp.

Pues bien, el Valencia CF, concretamente su director del área técnica, Pablo Longoria, intentó fichar a Origi para el verano de 2018. Fue una de las primeras gestiones de Longoria una vez llegó al conjunto de Mestalla, ya que era un futbolista que conocía bien de su etapa como técnico en la Juventus.

Origi explotó como un prometedor delantero en el Lille de la liga francesa y muchos equipos intentaron ficharlo pero fue el Liverpool quien se hizo con sus servicios tras pagar algo más de doce millones de euros. Pero no cuajó en el equipo del Reino Unido hasta el punto que el Liverpool lo volvió a ceder al Lille primero y ya en la temporada 2017/18 al Wolfsburgo de la Bundesliga alemana. Y fue precisamente tras su cesión al conjunto germano cuando el Valencia CF intentó ficharlo.

Es más, tal y como publicó SUPER en esta noticia, Longoria estuvo reunido con el futbolista para acometer su contratación. Pero el fichaje no se pudo acometer porque el Valencia se encontró con la voluntad de Origi de convencer al técnico Jürgen Klopp que, como se ha visto, prometió contar con él. Origi no es titular en el Liverpool porque por delante tiene futbolistas como el brasileño Firmino o el egipcio Salah, pero sí es uno más de la plantilla. Esta temporada, por ejemplo, ha jugado siete partidos de Liga de Campeones y once de Premier League y ha marcado cinco goles.