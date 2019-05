"Necesitamos a Mestalla y no va a fallar"

José Luis Gayà, uno de los capitanes del Valencia CF, ha destacado la importancia de la afición en el intento de 'reAmuntada' de este jueves frente al Arsenal FC en la vuelta de las semifinales de la Europa League (jueves, 21:00, Mestalla). Los blanquinegrosdeben levantar el 3-1 con el que los ingleses se impusieron el jueves 2 de mayo en el Emirates Stadium. "Mestalla tiene que jugar un papel fundamental. Los necesitamos y no van a fallar", indica el lateral izquierdo de 23 años.

Estas son todas las respuesta de José Gayà en la previa del Valencia CF - Arsenal FC:



-¿Después de la remontada cosechada por el Liverpool contra el Barcelona, el mensaje para el valencianismo es que sea este jueves el jugador número 12?

"Mestalla tiene que jugar un papel fundamental. Los necesitamos, no van a fallar. Nosotros lo vamos a dar todo para poder estar en otra final. Saldremos a morder, a por todas. Se va a ver un Valencia con muchísima intensidad y con ganas de llegar a otra final"

-Estuvo presente en la semifinal de 2014 frente al Sevilla de Unai Emery

"Tuve la suerte de poder estar en esa eliminatoria. Pese a perder 2-0 en la ida, el equipo confiaba en pasar y darle la vuelta y estuvimos solo a dos minutos de hacerlo y jugar la final. Al final lo más importante es creer que se puede. Todos los jugadorescreemos. Necesitamos a Mestalla y va a estar. Estamos a 90 minutos de poder meternos en otra final, el equipo se dejará todo lo que tiene para lograrlo, sabiendo de la dificultad de que es un rival de mucha calidad"

-191 partidos con la camiseta del Valencia, 150 en la Liga. Puede ser un jugador de época, ¿cómo se siente a 90 minutos de poder jugar una final europea, algo que no sucede desde hace 15 años en el Valencia CF?

-Con muchísima ilusión de seguir creciendo en este club. No me fijo demasiado en los números. Me gusta el presente y tenemos la ocasión de una final, no pienso en nada más que en hacer un partido, que Mestalla apoye, tiene que ser el jugador 12, es fundamental. Que nos apoyen, porque vamos a estar dándolo todo hasta que el árbitro pite. Vamos a meterle mucha intensidad al juego y vamos a intentar pasar sí o sí"

-¿Cómo se controlan los nervios en partidos como unas semifinales europeas?

"No es fácil gestionar las emociones. He tenido la suerte de estar en muchos recibimientos espectaculares al equipo. Es algo que se vive con mucha emoción, y que nos motiva esa sensación... Al bajar del autobús no pensamos más que en salir y jugar, nos genera una energía positiva con la que salir a jugar"

-¿Cuál ha sido el aprendizaje del partido de ida en Londres?

"Que el equipo debe estar vivo los 90 minutos, no te puedes despistar, hay que jugar cada minuto como si fuera el último. Estamos ante un equipo con calidad para hacer dos goles en un minuto. Habrá que poner todos los sentidos en todos los minutos. Contra el Huesca se vio como salimos con otra mentalidad, la de ir hacia delante, a ganar todos los duelos. Así debemos salir, siendo un equipo muy intenso que buscará la portería rival con muchas ganas y debe ganar... eso es lo que espero del equipo"

-¿Qué similitudes ve con las semifinales de Copa?

"Es distinto. En la vuelta veníamos con un 2-2 del estadio del Betis. En este partido necesitamos marcar goles, si no, no pasaremos. Va a ser un partido largo, 90 minutos que se harán largos para el Arsenal. Si no encajamos, habrá opciones de reales. Y si encajamos uno, tampoco podemos venirnos abajo, en el Valencia tenemos capacidad para marcar tres goles, forzar la prórroga, o más... seguiremos adelante. Tenemos mucha ilusión en esta competición".