¿Qué hizo Miguel Brito durante una charla técnica de Unai Emery en el Valencia CF?

Dani Parejo, capitán del Valencia CF, ha desvelado una jugosa anécdota de la etapa de Unai Emery como entrenador del conjunto de Mestalla. Emery dirige ahora al Arsenal de Londres, rival del equipo valencianista en la semifinal de la Europa League. Este jueves, en Mestalla, se disputa el partido de vuelta después del 3-1 que el conjunto londinense obtuvo a su favor en el partido de ida disputado en el Emirates Stadium.

En esta entrevista concedida al periódico inglés The Guardian, Parejo cuenta qué hizo el portugués Miguel Brito durante una charlal técnica del entrenador vasco al equipo: "Unai me fichó y coincidí un año con él. Yo era joven, era mi primera temporada en un club grande con esta exigencia y fue duro. Es un buen entrenador que ha conseguido cosas increíbles, es admirable. Dicen que los entrenadores son diferentes, él es perfeccionista: hay mucho trabajo, muchos vídeos, charlas y es verdad que los jugadores pueden cansarse un poco, es un poco pesado. Cuando tienes un esquema del rival te ayuda, está claro, pero la atención de un futbolista puede decaer cuando pasan 20 o 25 minutos... Un día Miguel Brito se durmió durante una charla".

Parejo tamibén valoró la situación del ex entrenador del Valencia CF, Gary Neville, de apartarle de la capitanía del equipo: "Fue una decisión compartida. El 'problema' era que Nuno me había hecho capitán y eso era un problema por cómo me veían después algunos aficionados. Yo estaba expuesto, era a cara visible, el problema. Si perdíamos era mi culpa. Gary había sido capitán del Manchester United y sabe cómo es. Llegó a un punto que yo dije: 'A mí me gusta disfrutar del fútbol, luchar por mi equipo y no lo estoy haciendo. Llevar el brazalete es importante pero lo que está pasando es innecesario. Lo estoy pasando mal, le está haciendo daño al equipo y me está haciendo daño'. Tomamos la decisión correcta en ese momento".