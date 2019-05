¡OJO! ¿A quién animará Tomás Roncero, al Valencia CF o al Arsenal?

Las redes sociales han terminado por pensar de él que hasta tiene poderes. Tomás Roncero, periodista del Diario As y colaborador del programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol, ha pasado de tener fama de gafe, a que su gafe termine siendo poderoso al punto que los usuarios ya esperan un tuit suyo con la esperanza de que termine sucediendo lo contrario. Es decir, esperan que un tuit suyo anime al equipo ante el que juega su propio equipo.



La broma ha llegado a tal extremo, que el propio Roncero ha entrado en ese juego y antes del partido de semifinales de la Liga de Campeones entre el Ajax y el Tottenham tuiteaba: "El Ajax es un equipazo, al Real Madrid no lo elimina cualquiera".





El Ajax es un equipazo. Al Madrid no le elimina cualquiera... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) 8 de mayo de 2019

Sabía que mi tuit metería al Tottenham en la final. Qué grande es Pochettino. Grandiosos dos días los vividos. Liverpool-Tottenham, una final espléndida. Puro fútbol. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) 8 de mayo de 2019

No perdáis el tiempo. La suerte está echada. El Barça ya está en la final del Wanda y la tiene ganada. Estoy resignado. Me espera un verano insoportable. Que acabe ya esta pesadilla. El pobre Liverpool no tiene nada que hacer... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) 7 de mayo de 2019

Y al terminar el partido y después de que el equipo deelimine a los holandeses marcando el 2-3 en el último suspiro del encuentro dice: "Sabía que mi tuit metería al Tottenham en la final. Qué grande es. Grandiosos dos días los vividos. Liverpool-Tottenham, una final espléndida. Puro fútbol".En la otra semifinal de Liga de Campeones entre el Livepool y el FC Barcelona, el ya famoso gafe detambién hizo de las suyas: "No perdáis el tiempo. La suerte está echada. El Barça ya está en la final del Wanda y la tiene ganada. Estoy resignado. Me espera un verano insoportable. Que acabe ya esta pesadilla. El pobreno tiene nada que hacer...". Y claro, eleliminó altras ganarle 4-0.El gafe deha llegado a extremos que diferentes clubes de fútbol, tras recibir una felicitación suya, han preferido que no lo haga, por ello, en medio de un tono de broma, muchos son los usuarios de twitter que están esperando queactive su gafe y felicite al Arsenal de Unai Emery , que este jueves se enfrenta alen la semifinal de laen Mestalla. El problema estará en si le da por hacer un tuit en favor del equipo valencianista...