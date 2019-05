La prensa de Barcelona se ceba con el fichaje de Murillo por el Barça

La eliminación del FC Barcelona de la Liga de Campeones a manos del Liverpool después de superarle por 4-0 en el partido de vuelta de las semifinales está suponiendo todo un terremoto en la Ciudad Condal.

Desde el entorno del club barcelonista se cuestiona no solo al entrenador, Ernesto Valverde, además, se cuestiona el proyecto en sí mismo y sobre todo los fichajes así como el papel de futbolistas llamados 'vacas sagradas' como Rakitic, Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba.

En cuanto a los fichajes, están en tela de juicio nombres que han costado enormes cantidades de dinero como el francés Dembelé o el brasileño Coutinho, pero también futbolistas de otro perfil, que llegaron al Barça como complemento. Y es el caso del jugador del Valencia CF Jeison Murillo, que fue cedido al conjunto azulgrana el pasado mercado invernal.

La prensa de Barcelona se ceba en el fichaje del defensa central colombiano. Por ejemplo el diario Sport, que en portada apunta: "Fichajes fallidos: Las incorporaciones de enero han sido intrascendentes. Jugadores como Boateng o Murillo no han pintado nada". En páginas interiores, el director del periódico, Ernest Folch critica que se haya "optado por fichajes intrascendentes como Boateng, Murillo o Todibo que, además de no generar ninguna alternativa real, quitan el sitio a talentos de la propia cantera". Siguiendo en el periódico SPORT, en un reportaje titulado "¿Y ahora qué? Las once razones de un fracaso", en cuanto a Murillo se afirma: "algunos fichajes, que incluso en un contexto de urgencia, resultan difíciles de explicar como Boateng o Murillo. Jugadores escogidos por la dirección deportiva a los que Valverde dio el 'ok', que han resultado ser intrascendentes".