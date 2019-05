Mestalla es el primer gran motivo para creer en la remontada. El viejo coliseo blanquinegro infunde respeto. Intimida a cualquiera. Su historia y su leyenda pesa y mucho. Hoy se vestirá de infierno para arder como en las grandes noches europeas y llevar en volandas al Valencia hacia la final de la Europa League del 29 de mayo en Bakú. Al Arsenal le espera un auténtica caldera. Los noventa minutos se le pueden hacer muy largos a los 'gunners'. La afición no se lo va a poner nada fácil. El club espera que se registre una de las mejores entradas de la temporada, o la mejor, para empujar al equipo de Marcelino García Toral al cielo del fútbol europeo. Podría colgarse en taquillas el cartel de 'No hay billetes'. El ambiente en unas semifinales continentales es muy influyente y más cuando delante está un equipo asustadizo y timorato lejos de Inglaterra como el Arsenal. El equipo de Unai Emery tiembla lejos del Emirates Stadium y hoy está llamado a sufrir la presión de Mestalla. Igual que la acusó el Barcelona el martes en Liverpool. Los Messi, Luis Suárez, Piqué y compañía no pudieron resistir la comunión perfecta que se creó entre la grada de Anfield Road y el equipo de Jürgen Klopp. Esa ola de ilusión, intensidad y entusiasmo de los jugadores y los aficionados es el camino a seguir. Es la receta del éxito. Mestalla nada tiene que envidiar a Anfield. Cuando aprieta puede ser igual de intimidatorio y esta noche está dispuesto a darlo todo. Que se prepare el Arsenal porque 'This is Mestalla'.

El factor Mestalla será decisivo desde las siete de la tarde, cuando el valencianismo reciba al autobús del equipo en la Avenida de Suecia, hasta que el holandés Danny Makkelie señale el final del partido. El ambiente está asegurado. Y es que, la afición tiene muchas ganas de revivir esas grandes noches europeas que siguen vivas en el recuerdo de todos a pesar del paso de los años. El Valencia-Lazio (5-2) de cuartos de final de la Champions 99/00 con 'hat-trick' de Gerard López, el Valencia-Barcelona (4-1) de semifinales con doblete del Piojo López, el Valencia-Arsenal (1-0) de cuartos de la Liga de Campeones de la 00/01 con gol del gigante noruego John Carew o el Valencia-Leeds (3-0) con doblete de Juan Sánchez en semifinales. La última gran noche en Mestalla se vivió en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2013/14 después de un 3-0 ante el Basilea en la ida que parecía definitivo. «Remontamos y lo sabes», titulaba la portada de SUPER con Juan Bernat como protagonista. El ahora jugador del PSG no se equivocó y fue uno de los grandes héroes de aquel 5-0 con triplete de Paco Alcácer y tanto de Edu Vargas. El partido, eso sí, comenzó a ganarlo Juan Antonio Pizzi en la rueda de prensa post-partido en Suiza. «¿Y si las metemos?, ¿Y si la gente ayuda?, ¿Y si nosotros estamos finos?, ¿Y si el rival no está cómodo?, ¿Por qué no vamos a pasar?, ¿Por qué no podemos ganar 3-0 ó 4-0? Dame un motivo por el que no podamos hacerlo», se preguntaba el técnico argentino. La historia se repite. ¿Y por qué no al Arsenal?

El poder ambiental de Mestalla es el argumento número uno para remontar el 3-1 de la ida con goles de Lacasette por partida doble y de Obameyang, pero no es el único. Hay motivos deportivos para creer. Marcelino recuperará un once titular y una versión reconocible con 4-4-2 y sin experimentos tácticos como en Londres. El equipo se inmoló con tres centrales y recuperar la defensa de cuatro y el doble pivote Coquelin-Parejo es un buen punto de partida para volver a ser un equipo competitivo y equilibrado en defensa y en ataque. Otro punto a favor para el equipo es la inyección de confianza y moral de Huesca. El equipo se reencontró con la victoria en El Alcoraz y, algo casi tan importante, los delanteros volvieron a ver portería. Los dobletes de Santi Mina y Rodrigo Moreno alimentan la esperanza del equipo. Con el plus de los hombres-gol todo es posible. El Valencia puede marcar los dos que necesita y el Arsenal puede encajarlos perfectamente. Unai no es el mejor especialista a la hora de gestionar eliminatorias. Tampoco la línea defensiva del Arsenal es la más fiable para mantener la portería a cero en Mestalla. Han encajado 50 goles en 37 partidos de la Premier League y ya son 5 los encuentros consecutivos encajando. De las 14 derrotas del Arsenal a lo largo de la presente temporada, el resultado de ocho de ellas serviría a los de Marcelino para como mínimo forzar la prórroga.

Por si fuera poco, el partido también tiene un componente emocional de revancha. Mestalla no olvida aquella celebración de Unai tras el gol de Mbia en el tiempo añadido de las semifinales de la Europa League de 2014. Solo Dani Parejo, José Luis Gayà y Jaume sobreviven en la plantilla cinco años después. Aunque para venganza la de Ezequiel Garay y Rodrigo Moreno. Ambos perdieron dos finales contra el Chelsea y el Sevilla de Emery como jugadores del Benfica. Ninguno de los dos ha olvidado aquellas noches. En la segunda Rodrigo dispuso de las mejores ocasiones, pero no tuvo la suerte de cara. Encima el hispano-brasileño falló en la tanda de penaltis ante el héroe de la noche, el sevilllista Beto. SUPER reunió ayer a Garay y Rodri a pocas horas del partido. El delantero espera quitarse aquella espina, llegar a la final de Bakú y por supuesto ganarla. «Ojalá, las dos con Benfica las jugué con Garay. Cuando me fui de Benfica siempre comenté la gran pena de no haber podido levantar un título europeo, eran la novena y octava final europea que perdían, no ganaban desde hacía muchísimos años». Ahora afronta el partido ante el Arsenal sabiendo que «nada es imposible, es impredecible este deporte». «Pocas cosas son imposibles, estamos entusiasmados, viviendo el ambiente que nos trasmite la prensa, los aficionados por la ciudad, la afición siempre nos apoya y se agradece. Pero nosotros tenemos que vivirlo desde la tranquilidad y la cabeza, vamos a hacer un gran partido y ojalá consigamos el objetivo». Con Mestalla será mucho más fácil.