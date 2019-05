Rodrigo, Garay, Santi Mina... ¿de qué hablaron Jorge Mendes y Peter Lim?

Jorge Mendes se marchaba este viernes de València después de haber asistido junto con Peter Lim al partido de semifinales de la Europa League entre el Valencia CF y el Arsenal. Una visita en la que ambos aprovecharon para intercambiar impresiones de cara al próximo mercado de verano. ¿De qué hablaron en estas casi 24 horas que el agente estuvo aquí en lo que respecta al Valencia CF?

Hay diferentes asuntos sobre la mesa, algunos ya bastantes avanzados que afectan a futbolistas de Gestifute, como Santi Mina y Garay, aunque el nombre de Rodrigo Moreno está también sobre la mesa. Va a ser un verano en el que se van a producir muchos movimientos en el mercado y el Valencia CF, como sucedió hace un año, está muy atento a lo que pueda ocurrir con su delantero. Fue en su día una de las grandes apuestas de Peter Lim y, cinco años después, su nombre va a estar relacionado con clubes importantes en los próximos meses.

La ampliación de contrato de Santi Mina, tal como contábamos hace ya bastantes semanas, tiene el OK tanto del club como del jugador. El delantero acaba contrato en 2021 y su continuidad no es una cuestión que preocupe ahora mismo, a pesar de las dudas que puedan existir al no tener el futbolista el protagonismo que esperaba.

El asunto de Garay es distinto, tiene 32 años y le queda solo una temporada más en el Valencia CF. El club le ha transmitido a Mendes que lo quieren renovar antes de que comience la próxima temporada y así se lo ha trasladado el agente al jugador en las últimas semanas. En su día Ezequiel Garay eligió venir al Valencia CF aunque tenía otras ofertas de clubes importantes, especialmente de la Premier League. El escollo principal es que el futbolista vino de Rusia con una ficha muy alta, hay confianza en que la predisposición del jugador sea definitiva para que amplíe el contrato hasta más allá del 30 de junio de 2020. Es además un valor para el Valencia, un jugador con buen cartel y mercado, no interesa que acabe y se pueda marchar libre.

En las conversaciones entre Lim, Mendes y el Valencia CF ha habido un punto esencial que es la Champions. Para el club y para el máximo accionista es ahora crucial que el equipo gane los dos partidos y se clasifique para jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, va a ser una cuestión determinante sobre todo en el mercado de verano. Si no lo logra, el volumen de ventas será muy superior, es algo que el club no esconde y que su director general Mateu Alemany ha explicado varias veces.