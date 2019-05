Marcelino: "Hace muchos años que el Valencia no hace una temporada como esta"

Marcelino García Toral alaba el esfuerzo de sus jugadores y recuerda el mérito que conlleva lo conseguido esta temporada. Estas fueron sus palabras tras la victoria del Valencia CF frente al Alavés:

¿Pensaba que iba a llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para entrar en Champions?

El fútbol es trabajo, seriedad, honestidad, rigor, compromiso... La suma de muchas cosas y afortunadamente tengo una plantilla que tiene todo eso. Hicimos 23 puntos en la primera vuelta y 35 en la segunda, jugando tres partidos por semana desde el 5 de enero, remontando un 0-1 en contra con un cansancio enorme hoy en un día decisivo, una mente colapsada por la responsabilidad y por jugar finales desde septiembre... Estoy muy orgulloso de esta plantilla y creo que todos deberíamos de estarlo, nos quedan 90 minutos y va a ser un alivio esta semana, la primera de competición desde enero que descansamos. No está hecho pero estamos en la mejor situación posible para lograrlo.

¿Qué valor le da al hecho de que el Valencia CF se la vaya a jugar dependiendo de sí mismo y con el Valladolid salvado?

La suerte que tenemos es que llegamos dependiendo de nosotros, que el Valladolid esté salvado ya es una circunstancia que nos puede favorecer o no sé si perjudicar. Después de todo lo que sufrieron es una alegría para ellos pero no juegan con la obligación de ganar y se van a soltar. Ahora jugamos uno que se juega muchísimo ante uno que no se juega nada. No es una ventaja y mucho menos es decisivo.

¿Por qué se ha decantado por Jaume en la portería en lugar de Neto?

Teníamos pensado que si hubiéramos dos finales hubieran jugado un partido cada uno. Al no habernos clasificado y dado que será Jaume quien jugue la final de Copa lo más indicado es que Jaume jugara estos dos partidos.

¿Es esta la victoria más importante de la temporada?

No podemos decir que sea la victoria más importante, todas son para llegar hasta aquí.

¿Ha pedido un esfuerzo especial a la grada? ¿Se le ha visto dirigirse a la aficón, ha sido por algo que le ha mlestado?

No ha sido por enfado con la afición, yo sé cómo están estos jugadores, hace 72 horas esta plantilla estaba llorando en el vestuario. Estos jugadores no están acostumbrados a jugar esta cantidad de partidos. Solo hay un equipo en Europa que ha jugado más partidos que nosotros, el Chelsea, que tiene dos copas. Venimos de no ganar, de muchísimas lesiones, la energía que consumimos en toda esta fase de competicón donde el equipo no ganaba... Y el equipo nunca bajó los brazos. No podemos con el alma, yo sé cómo está el equipo y sé que solo podemos si tenemos una ventaja de dos goles con el apoyo de la grada. No nos damos cuenta en ocasiones, llevan 4.000 minutos, 15 partidos más que el año pasado. Los jugadores son seres humanos, necesitan apoyo para este esfuerzo tan grande. Once años después este club va a jugar una final de copa. Cinco años después unas semifinales europeas. Vienes de jugar Champions y tienes la posibilidad de repetir Champions, que no pasa desde que está Unai aquí creo. Todo eso tiene muchísimo valor, yo sé cómo están física y mentalmente estos jugadores. Ojalá seamos capaces de quedar cuartos, hace muchos años que el Valencia no hace una temporada como esta. Quiero darles las gracias porque su reacción fue positiva y la afición ayudó mucho.

¿Cómo se ha informado del resto de resultados?

Teníamos información pero cada gol que marcó el Barça se notó entre la afición, sabíamos que se adelantaron y dependíamos de ese resultado pero te pueden empatar en cualquier momento. Llegamos dependiendo de nosotros mismos y eso es lo importante.

Ha enumerado muchas piedras en el camino.

A pesar de todas esas circunstancias estamos en esta situación ahora. Por eso empecé diciendo que estoy orgulloso de esta plantilla y todos debemos de estarlo, de la humildad, del esfuerzo. El trabajo puede tener recompensa, ojalá podamos ganar la final de Copa y la última jornada, llegaremos en mejor condición al no competir esta semana seguro que damos un paso adelante desde el punto de vista físico y mental.

¿Le ha faltado apoyo alos futbolistas? ¿Está enfadao con la grada?

No estoy enfadado, estoy con mucha tensión, mucho esfuerzo, estoy sacándolo todo fuera. La grada conmigo particularmente se portó de maravillas, solo puedo estar agradecido a esta afición, en los momentos de dificultad y en el día a día en la calle. Es imposible que yo esté enfadado con la afición. Hoy respondieron y apoyaron al equipo pero relato una serie de hechos, estuvimos peleando y lo logramos. Ahora falta lo más difícil. Falta certificarlo. Ojalá seamos capaces de certificarlo. Estaré feliz cuando lo logremos.

¿Es la temporada más exigente y desafiante en el plano psicológico como entrenador?

No, cada temporada que he entrenado siempre hemos intentado ser ambiciosos y aspirar a lo máximo, afortunadamente en bastantes casos hemos superado los objetivos previstos inicialmente. Me tomo mi trabajo con una exigencia máxima, ambición máxima y esta temporada ha sido ilusionante, siempre, y en los momentos de dificultad nunca he variado mi camino, ni en el trabajo ni con los futbolistas ni en la forma de transmitir ni en mi seguridad.

Quedan dos finales. ¿Qué garantías hay de que el equipo llegue con garantías físicas a la final de Copa?

Tenemos dos partidos en quince días. Es una ventaja muy grande, nos permite recuperarnos físicamente, mentalmente y no cabe ninguna duda que si tuviéramos el acierto y la suerte de quedar cuartos sería un golpe moral para jugar esa final y tenemos que fijarnos en lo inmediato.