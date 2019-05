Mina: "Ahora a Pucela con toda la ambición para lograr el cuarto puesto"

Santi Mina volvió a marcar, aunque por primera vez esta temporada lo ha hecho con un solitario gol en vez de su ya clásico doblete. El delantero gallego ayudó con su tanto a que el Valencia CF remontara al Alavés y ascendiera a la cuarta posición de la tabla. Estas fueron sus palabras:

El Valencia CF tiene la Champions de cara con esta victoria, la derrota del Getafe y la salvación del Valladolid.

Muy contentos, primero por el partido y la actitud del equipo para sobreponerse a la adversidad del primer gol del Alavés. Ellos han salido fuerte para intentar meterse en Europa, el equipo no se vino abajo y le dimos la vuelta. En segundo lugar la victoria del Barça hace que dependamos de nosotros y hace que vayamos a ir a Pucela a darlo todo para clasificarnos.

Ha sido una temporada muy peleada para llegar hasta aquí.

Al acabar el partido del Bernabéu me preguntaron si daría tiempo para llegar a la Champions y dije que sí. Este vestuario no estaba muerto, nos hemos colocado donde merece el Valencia CF a base de esfuerzo y trabajo. Ha sido súper importante no venirse abajo, este equipo estaba concienciado de que iba a haber momentos malos.

¿Hasta qué punto conocía el equipo el resto de resultados?

La gente celebró el segundo gol del Barça, teníamos el 3-1 para estar más tranquilos. Lo principal era ganar y esperar. Se dieron los resultados y ahora a Pucela con toda la ambición para lograr el cuarto puesto.

Curiosamente esta es la primera vez que marca en la temporada y no hace doblete.

Sí, llevaba seis dobletes, mis compañeros bromeaban diciendo que meter uno ya no servía. Muy contento por contribuir al equipo con ese golito.

¿Pesa el cansancio acumulado?

Llevamos un año donde llevamos todos los meses jugando miércoles y domingo son muchos kilómetros en las piernas, cansancio físico y mental pero esto es LaLiga y tenemos que luchar por entrar en Champions.