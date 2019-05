Baja importantísima en el Getafe para el partido final por la Champions

El Getafe CF perdía la cuarta plaza de Champions en el Camp Nou en favor del Valencia CF, solo le vale ganar en el último partido de LaLiga al Villarreal y esperar que no lo hagan los de Marcelino, o empatar y que el Valencia no logre ni siquiera puntuar en Pucela. Pero también perdió algo más. Para ese partido decisivo, Bordalás no podrá contar con uno de sus puntales, el central Dakonam Ortega Djené, que vio la quinta amarilla el segundo ciclo en el minuto 90 del choque ante el FC Barcelona y se perderá el partido decisivo.

Una ausencia fundamental para la defensa del Getafe, Djené ha sido titular en 34 de los 37 partidos jugados en el campeonato, solo se perdió tres por sanción y tampoco estará el sábado en el Coliseum por la misma razón.

El jugador vio un total de 13 amarillas en LaLiga, una le fue retirada por el Comité de Competición y dos en el partido frente al Atlético de Madrid que le valieron un partido de sanción. Además, vio la roja directa en el último partido ante el Sevilla en el Coliseum, que le impidió participar días después en el partido frente al Real Madrid.