Ángel Torres 'pica' al Valladolid

Ángel Torres no da por perdida la Champions para el Getafe CF y tiene sus cuentas de cara a la última jornada de LaLiga, en la que su equipo recibe al Villarreal ya salvado del descenso y el Valencia CF juega en Valladolid, donde el equipo local está igualmente libre de todo peligro de irse a Segunda División.

Torres, que tuvo un desencuentro con el Valencia CF tras la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey que su equipo perdió en Mestalla, cree que tanto el Valladolid como el resto de equipos sí se juegan mucho en esta jornada final. Así lo expresaba en una entrevista a El Transistor de Onda Cero, cuando le explicaban que los futbolistas del Valladolid ya están de cenas y celebraciones tras ratificar la permanencia con su victoria en Vallecas.

"Ahora todo el mundo sabe que la clasificación puntúa de cara al cobro de las televisiones, LaLiga nos lo ha recordado estos últimos días, hay más dinero no solamente el año que viene sino en un futuro, y bueno, todavía hay mucho en juego y hay que jugar".

Pero, de quedar en el puesto 16 a quedar en el puesto 15, ¿cuánto puede haber de diferencia? "Para el año que viene igual millón y medio, y de cara al futuro puntúa más, si te tiras unos cuantos años en primera la diferencia económica es grande", afirma.

No se necesitan, pues, primas a terceros, le dicen. "No, yo creo que ya gana la gente bastante y no hay ese racaneo como para primar a terceros, pero bueno, nosotros vamos a pensar en el partido, si ganamos tenemos el quinto puesto asegurado y si llegamos, bien, y si no felicitar al Valencia, que podría ser. Y si pincháramos los dos podría ser el Sevilla, que todavía está en juego".

Pero ese dinero es para el Valladolid, no para los jugadores, le argumentan. "No, pero los futbolistas me figuro que, yo por lo menos en el Getafe lo venimos haciendo desde que está el decreto, hay una prima del 1 al 20 y según quedes clasificado así cobran. He leído en un periódico, el periódico de las mentiras, porque cada día se saca una cosa nueva, que no teníamos primas por entrar en Champions. Nosotros tenemos primas hasta por quedar campeones".

Y por quedar cuartos, ¿qué prima tienen sus jugadores? La respuesta es esta: "De memoria no me acuerdo pero tienen una buena prima, por quedar del primero al 17. Igual por ser cuartos debe quedar 400.000 por cabeza, por persona, todo el que está en la plantilla, el que ha estado media temporada, media, y el que ha estado entera, la prima entera. Tengo la prima negociada desde el mes de octubre, no se ha modificado".

Torres concluye la entrevista diciendo que "todavía nos queda una última bala, es verdad que se ha decidido demasiado de todo el campeonato tanto por arriba como por abajo, pero queda un partido que jugamos en casa y el Valencia CF juega fuera. Hemos hecho un año de diez y no tenía que ser una decepción que no llegáramos a la Champions".