Así está 'el caso Jony' para el Valencia CF

El Valencia CF ha seguido muy de cerca y ha llevado gestiones silenciosas por Jony, que ha cuajado una temporada extraordinaria con once asistencias en el Alavés y este pasado domingo fue el mejor del conjunto babazorro con un rating de 7'2 según Whoscored, cuatro pases clave, tres disparos, doce centros y 61 intervenciones, casi al nivel de los mediocentros, algo fuera de lo común tratándose de un jugador de banda. Jony canalizó el ataque de los de Abelardo, salió hipermotivado a Mestalla y es que sabe que es una alternativa sólida en los planes de futuro del Valencia CF. SUPER desvelaba semanas atrás el interés del club en el asturiano y ha ido informando puntualmente de todas las novedades. El 'Caso Jony' tiene su intríngulis. Así está su situación.

Para comenzar es importante subrayar que es una alternativa. Una alternativa importante pero no la única en la que trabaja el Valencia CF en un verano en el que tiene un plan de acción a seguir en caso de clasificarse para la Champions y otro plan en caso de no conquistar la cuarta plaza. A Pablo Longoria y Mateu Alemany les gusta el jugador, consideran que es una oportunidad de mercado que están obligados a considerar por rendimiento y situación contractual dado que si el Málaga, propietario de sus derechos, no asciende a Primera hay una cláusula en su contrato que obliga a cederlo en su último año de contrato, situación que empuja a los andaluces a venderlo y probablemente a bajo coste. Se trata de una situación sin embargo compleja, con alguna que otra arista y es que según ha podido saber SUPER el jugador tiene un compromiso con el Alavés. Sergio Fernández, director deportivo babazorro, lleva meses trabajando para incorporarlo en propiedad y según fuentes conocedoras de esta situación Jony ha dado su palabra en Vitoria e incluso habría firmado un papel, situación que se habría dado antes de la entrada en escena del Valencia CF. ¿Hasta qué punto es válido ese acuerdo? Eso es decisivo.

El Valencia CF ha avanzado hasta donde ha podido. Tiene al jugador al alcance pero en 'stand-by' a expensas de determinar el plan de este verano. Si se dan las condiciones, tratará de cerrarlo. Entre tanto, y a falta de decidir si se pasa a la acción por Jony, en el club estudian fórmulas para hacerse con el jugador pese a su acuerdo con el Alavés. La forma más clara parece pagar un traspaso al Málaga. Un acuerdo con Al Thani es lo que todavía se le resiste al Alavés y podría ser la clave para los intereses valencianistas. El jugador sigue demostrando un alto nivel competitivo y la exhibición en Mestalla no es casual. Su asistencia para el gol de Ximo Navarro redondea un partido completísimo en el que asumió el peso del ataque demostrando personalidad y madurez. A sus 28 años es un jugador de rendimiento inmediato, se ha ganado dar un salto en su carrera en este año de explosión y sus virtudes propias encajan a la perfección con la visión de fútbol que proyecta Marcelino García Toral.