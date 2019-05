Se lo juega todo a la Champions

A las dos del mediodía, martes 14 de mayo, comenzaba una reunión entre Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, y los principales ejecutivos del club de Mestalla. En el hotel donde se hospeda habitualmente el magnate de Singapur se dieron cita el dueño, su presidente Anil Murthy, el director general Mateu Alemany y el jefe del área técnica Pablo Longoria. Sobre la mesa había, fundamentalmente, dos temas. La planificación deportiva del equipo para la temporada que viene, y la evolución del proceso de venta de las parcelas de Mestalla, que es el paso previo a que el club reanude las obras del nuevo estadio. Esos dos puntos, y obviamente el apoyo a los futbolistas y al cuerpo técnico, que el sábado ante el Valladolid en el Nuevo Zorrilla tienen la oportunidad de meter al Valencia CF en la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.

En cuanto al proceso de venta de las parcelas de Mestalla, el presidente y el director general pusieron al día a Peter Lim de que de momento las expectativas se están cubriendo y que normalmente se alcanzará el porcentaje de cooperativistas previsto y necesario para que arranque la operación desde un punto de vista financiero.

Y de las buenas noticias en el proceso de venta de las parcelas de Mestalla, a los asuntos deportivos, que dadas las fechas en las que estamos, son más urgentes. De hecho, poco después de la comida, Mateu Alemany y el jefe del área técnica, Pablo Longoria, se reunieron en el gimnasio de la Ciudad Deportiva. Lejos de miradas ajenas, lo primero que hicieron fue transmitirle la confianza del propietario en el trabajo realizado hasta ahora y, sobre todo, transmitirle confianza de cara al importante partido del sábado en el equipo se puede meter en la Champions.



Ventas y fichajes

En cuanto a la planificación deportiva, evidentemente a nadie en el club se le escapa que quedará muy mediatizada por el partido del sábado, pero como ha venido publicando este periódico, Mateu Alemany y Pablo Longoria han estado trabajando desde el pasado mes de diciembre en dos escenarios, uno por si el equipo se metía en la Champions y otro por si no se clasificaba. De hecho, fue el propio Peter Lim quien pidió a Anil Murthy y a Mateu Alemany que se trabajara con tiempo en las dos posibilidades. Y en determinadas posiciones hay objetivos concretos según el escenario en que se encuentre el equipo a las 18:15 horas del próximo sábado. La diferencia entre estar en Liga de Campeones y no, está bastante clara, según los datos de esta misma temporada, cerca de cincuenta millones de euros en ingresos y eso sin pasar de la fase de grupos. Y el cuarto puesto de la Liga que el equipo tiene en su mano este sábado le da el billete sin pasar por una eliminatoria previa.

Estos ingresos permitirían al Valencia CF reforzar el equipo con un desembolso económico importante, y lo que es mejor, no tener la necesidad de vender a aquellos futbolistas que el entrenador y los técnicos consideran vitales. El club contempla salidas para no generar deuda en el presupuesto, pero la intención es que no sean jugadores vitales, por eso se va a ejercer la opción de compra sobre el serbio Maksimovic, que está cedido en el Getafe. El Valencia pagará 7,5 millones de euros por él, pero los agentes del jugador ya le han dicho al club que tienen ofertas de 18 millones de equipos de la Bundesliga, uno de ellos el Wolfsburgo.

Además de debatir con Lim las líneas maestras en cuanto a altas y bajas para la temporada que viene, en esta cita también se habló de las renovaciones de jugadores del primer equipo que se van a abordar. La de Santi Mina está cerrada a falta solo de anunciar, se ha negociado una ampliación del contrato de Jaume Domènech, también se ha negociado una mejora de contrato de Carlos Soler y queda pendiente la ampliación de contrato de Ezequiel Garay, que acaba en junio de 2020.