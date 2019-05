Miroslav Djukic suena para entrenar a un equipo español

La Segunda División española está apunto de finalizar y el Real Zaragoza ya está moviendo fichas para preparar la temporada que viene. No obstante, antes tendrá que certificar su permanencia en la categoría de plata del futbol español. Empiezan a sonar varios nombres para el banquillo y el último en sumarse a la lista ha sido Miroslav Djukic. El exvalencianista es una de las opciones que maneja la dirección deportiva del Zaragoza para remontar el vuelo y aspirar al regreso de la Primera División. El técnico de 53 años tiene bastante experiencia en diversos equipos. El serbio entrenó en el Valencia CF, el Real Valladolid, el Córdoba y el Hércules, además también se ha hecho cargo de la selección absoluta y la sub 21 de Serbia. Eso sí, todos los rumores no podrán certificarse hasta que el conjunto maño no certifique su permanencia.