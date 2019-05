Albelda: "No es justo cambiar la Supercopa"

El excapitán del Valencia CF, David Albelda, aseguró a Efe que no considera que sea justo cambiar el formato de la Supercopa aprobada por la RFEF, ya que perjudica a los equipos que no sean Real Madrid o Barcelona, mientras que sí se mostró partidario de jugar a un partido las eliminatorias de Copa del Rey.

"No me gusta el cambio de la Supercopa, aunque sí lo del partido único en la Copa del Rey porque alivia la carga de partidos", indicó el exinternacional español.

En la última asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol se aprobó que, en vez de jugar la Supercopa el campeón de liga y el campeón de Copa, o en su defecto el subcampeón, la jueguen ahora los dos finalistas de Copa y los dos primeros de LaLiga o en su defecto el tercero.

Este cambio supondrá que el Valencia no pueda jugarse la Supercopa de España con el Barcelona en una final, al pasar a disputarse el título en una 'Final a cuatro' en la que también participarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Albelda comentó que la Supercopa está hecha para que se dispute una final y eso lleve a un título. "Para un club como el Valencia o si hubiera sido otro, competir con Barça o Real Madrid es complicado y para poder ganar una Supercopa, que te has ganado estar en esa final durante la temporada, tienes ahora que pasar dos

partidos. Creo que no es justo", incidió.

Copa del Rey y clasificación Champions

Albelda, señaló que por los estilos de juego del Barcelona y del equipo valencianista, los jugadores de Marcelino García Toral pueden competir y ganar a los barcelonistas en la final de la Copa del Rey que se disputará el día 25 en Sevilla. "Una final es algo diferente, pero por el estilo de juego de unos y otros, el Valencia es un equipo que puede competir", apuntó Albelda, quien añadió que el Valencia puede fijarse en algunos aspectos del planteamiento que hizo el Liverpool para eliminar al Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones.

"Puede ser una referencia de cómo jugarles, ya que el Liverpool planteó un partido muy físico", conjunto el ex jugador del Valencia.

"Todos sabemos cómo va ser esa final, con un Valencia con su 4-4-2, bien situado y a la espera, y con un Barcelona que no mira nunca el rival, que trata de tener el balón y atacar. Vamos a ver si el Valencia puede pillarle en una contra y hacerle daño", explicó.

El Valencia afronta en los dos últimos partidos de la temporada la posibilidad de acabar cuarto en la Liga y jugar así la próxima edición de la Liga de Campeones, y la de poder levantar un título tras la final de la Copa del Rey. "Ha sido un año complicado, a pesar de que el equipo esté ahora en una buena posición. En función de cómo acabe, ya sabemos el fútbol como funciona, para unos será un éxito y para otros un fracaso", indicó.

"La temporada, en general, está siendo positiva siempre y cuando pueda obtener esa clasificación para la Champions porque las finales se ganan o se pierden y mas teniendo un rival como el Barcelona, pero llegar a la Champions era el objetivo principal del club, pensando en lo deportivo y, evidentemente en lo económico", prosiguió.

El exjugador admitió a que el club prefiera la clasificación para la Liga de Campeones y la afición levantar un título tras once años sin hacerlo, aunque recalcó que no hay porqué elegir y que se debe de buscar la consecución de los dos objetivos. "No se trata de elegir lo que quiero, el Valencia ahora mismo está en una situación en la que tiene muy al alcance la Champions y que puede disputar e intentar ganar la final. No entiendo que haya que preferir una u otra: yo quiero las dos cosas", subrayó.

Sobre el partido de la última jornada en Valladolid, en el que los pucelanos no tienen nada en juego y el Valencia defiende la cuarta plaza, el exinternacional español apostó por olvidarse de cómo pueda o no afrontar el partido el rival e ir desde el inicio a por la victoria. "El Valencia tiene que olvidarse del Valladolid. Ellos ante de su afición, que llenará el campo, tratarán de demostrar que si se quedan en Primera es por algo y querrán homenajear a sus seguidores, pero el Valencia tiene que hacer su papel y demostrar desde el minuto uno que se juega algo ante un rival en plan festivo", concluyó.