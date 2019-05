España Sub-17 quiere jugar otra final

La Selección Española Sub-17 está a un paso de disputar una nueva final de la Eurocopa. Los de David Gordo superaron en los penaltis a Hungría en unos cuartos de final muy sufridos y jugarán las semifinales contra Holanda. El cuerpo técnico, Jordi Escobar, Joseda Menargues, Iván Muñoz y el resto de la plantilla celebraron la clasificación al Mundial de Brasil de noviembre y el pase a la siguiente ronda. Los holandeses han mostrado ser una de las selecciones más regulares durante todo el torneo, pero la Rojita está preparada para vencer y entrar en la historia.

Holanda quedó segunda en la fase de grupos venciendo a Inglaterra y Suecia y perdiendo ante Francia. Los tulipanes superaron una prueba de fuego ante rivales de gran entidadEn cuartos de final, los de Van Der Veen ganaron holgadamente contra Bélgica por 0-3. La 'oranje' mostró todo su potencial ante los belgas en el terreno de juego y sin muchas dificultades pasaron la eliminatoria. El juego de los holandeses es muy eficaz con transiciones muy rápidas de defensa-ataque que determinan partidos. En esta Eurocopa han marcado 10 goles en en cuatro partidos y han encajado 5. Cuando atacan son un equipo peligroso y los números lo corroboran. Sin embargo, en la zona defensiva se encuentran las debilidades que España debe aprovechar si queren vencer.

Los valencianistas Jordi Escobar y José David Menargues apuntan al once titular. En cambio, Iván Muñoz tendría que esperar desde el banquillo. David Gordo irá con todo para tratar de imponerse ante una Holanda peligrosa, no obstante, si muestran el coraje que tuvieron en los cuartos de final será menos complicado superar el último escollo para jugar una nueva final de Eurocopa Sub-17. España debe poner ya todo los ingredientes en la sartén. Se espera una Holanda ordenada, disciplinada y rápida con el robo de balón. La presión y la velocidad de sus transiciones en el juego son los puntos más fuertes de los tulipanes. Vienen haciendo un futbol muy vistoso y alegre, capaz de vencer a cualquier selección del torneo. No obstante, los de David Gordo han tenido minutos brillantes que rozaban la excelencia en partidos de la Eurocopa, como frente Alemania y Austria. Después de superar un hueso duro como era la correosa Hungría, el siguiente paso es derrotar a Holanda y entrar en la historia de esta competición.