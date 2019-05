España no puede con el poderío holandés

España no pudo con el poderío físico de los holandeses y cayó eliminada por un gol en el minuto 89. El partido empezó de la mejor manera. Presión elevada, precisa, efectiva y sin miedos de la Rojita. Holanda no sabía cómo superar las líneas de España y no podían salir con el balón jugado. En los primeros minutos ya llegaron ocasiones para los de David Gordo. Joseda Menargues cabalgó por la derecha y un movimiento de Escobar dejó solo a Robert Navarro dentro del área. El balón llegó a sus pies pero su remate no fue limpio y la pelota no llegó a la portería rival. España estaba siendo protagonista y las oportunidades no cesaban. Otra vez con una buena presión, la Rojita recuperó el esférico en zona de tres cuartos de campo y Robert Navarro tampoco pudo conectar un remate plácido y el portero holandés volvió a salvar a su equipo. Holanda empezó a contrarrestar el juego de España siendo más agresiva y con los balones parados. Así fueron las primeras opciones del conjunto de Van Der Veen, pero sin intimidar a Iván Martínez. Llegaba el descanso y el resultado marcaba la igualdad de la eliminatoria.

La segunda parte empezaba con más protagonismo para los tulipanes. España perdió el control de la pelota y a base de fuerza y de choques, Holanda comenzó a asomarse al área del guardameta español. En el minuto 47 Brobbey tuvo la más clara para su equipo, pero Iván Martínez la paró con los pies. David Gordo movía el banquillo y entró Pablo Moreno por un sacrificado Jordi Escobar que tuvo un partido muy complicado. España empezaba a recular y a defender dentro del área. Holanda estaba siendo mejor. Su poderío físico se imponía en el juego y España no podía contrarrestar a los tulipanes. En este segundo acto, la Rojita solo se dedicaba a defender. En minuto 89 Taabouni recibía la borde del área y con un latigazo inauguraba el marcador en estas semifinales. En el tramo final del partido la diferencia física se notó y la Rojita quedó eliminada por un 1-0 ajustado en los últimos suspiros de la eliminatoria.