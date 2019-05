Marcelino, Kondogbia y el partido de la "confirmación" del proyecto

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha repasado la actualidad en las horas previas al choque en el que el equipo se jugará en Valladolid la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones. "Es el partido de la confirmación", asegura, aunque no se atreve a calificarlo como más importante que la final de Copa del próximo 25 de mayo en Sevilla. El técnico avanza también que Geoffrey Kondogbia está "disponible" para volver a ayudar al equipo en los dos últimos encuentros del curso 18/19.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador antes de comer con la plantilla en la Ciudad Deportiva y salir rumbo a Pucela.

-20 convocados. ¿Cómo están Kondogbia y Garay?

"Garay no va a estar disponible y Kondogbia va a estar disponible. El proceso de recuperación de Geoffrey ha sido muy bueno, estamos muy satisfechos de la actitud suya para recuperar y del buen trabajo hecho conjuntamente con los médicos. Desde viernes pasado ha estado entrenándose con el grupo. Garay, por contra, tiene una ligera molestia y no estará disponible"

-¿El objetivo será salir en Valladolid con la ambición de Huesca?

"Sí, pero no nos salió contra Alavés, y siempre esa es la determinación con la que jugamos los partidos. Sabemos que sólo nos vale ganar y debemos actuar con determinación en todo momento, ojalá tengamos el mismo acierto del partido en Huesca, pero no sé qué es más meritorio, si lo de Huesca o la respuesta del grupo remontando al Alavés y superando el golpe de la eliminación ante el Arsenal... Quizá, para sufrir menos preferiría lo de Huesca"

-El Valladolid no se juega nada. ¿Más fácil así?

"No sabría decirte, aunque prefiero que no se juegue un objetivo a que se estuviera jugando un puesto europeo u otra cosa... pero no nos garantiza la victoria. En la última jornada un equipo no se jugaba nada -FC Barcelona- y ganó su partido. No pensamos que el partido está ganado. Estamos ante el partido de la confirmación, no de la temporada. Antes hubo 37 jornadas, ahora tenemos la posibilidad de confirmar ese cuarto puesto, queremos darnos esa satisfacción, y dar la alegría a los aficionados. Nos repusimos a una primera vuelta de sólo 23 puntos, 17 goles a favor y en contra... Hasta llegar a depender de nosotros mismos... y ojalá lo confirmemos con la victoria"

-¿Qué Valladolid espera? ¿Cree que Sergio pondrá un once titular o mezclará titulares con suplentes?

"Las decisiones de Sergio serán las que él crea más oportunas. Ellos van a jugar un partido con total libertad y atrevimiento, y eso siempre te pondrá en peligro. Además de jugar en su campo, que va a estar lleno... Tenemos un partido muy complicado, como los muchísimos de este año"

-¿Imaginaba llegar al partido final de Liga en esta situación, dependiendo de sí mismo para ser cuarto?

"Sí lo imaginaba, uno debe pensar en esa posibilidad; si no lo piensa, no lo transmite. Hubiera sido un triste, una persona rutinaria, sin convicción. Teníamos el gran problema de hacer sólo 17 goles en toda la primera vuelta, si volvíamos a cierto normalidad íbamos a sumar muchos puntos... ahí están los datos que lo confirman. En su momento, nos basamos en un análisis de lo que hacíamos en el campo. Luego mejoramos, no en el nivel que realmente tenemos, pero sí para sumar 35 puntos y si ganamos 38, una segunda vuelta extraordinaria. Debemos ganar al Valladolid, no será sencillo pero debe afrontarse como una final"

-¿Sólo piensa en ganar y no en los resultados de Getafe y Sevilla?

"No podemos caer en el error de fijarnos en los demás, estamos en una situación de privilegio porque dependemos de nosotros, así que nos es es indiferente otros partidos. Una situación similar a la que tuvo el Getafe. Es nuestra gran ventaja, solo podemos pensar en ganar"

-Sexta ocasión en la que el equipo se juega la Champions en la última jornada. Ilie, Piojo, Alcácer fueron los héroes en el pasado, ¿quién puede serlo este sábado en Valladolid?

"Es difícil para mí, creo mucho en el equipo. Importantes son todos los que han participado y han pasado adversidades por las lesiones o resultados negativos. No hay un héroe, son todos los que participaron duro y nos colocan, con esfuerzo, en esta situación ahora"

-Lo ha tildado del partido de la confirmación, ¿siente que es la final más importante que queda?

"Las dos finales o estos dos partidos son muy importantes. Tenemos que priorizar el más inmediato para volver a jugar Champions, por la posibilidad de hacer equipo mejor, volver a disfrutar... centramos todo en este partido, unido a las 37 jornadas anteriores, significa mucho. Después pensaremos en una final, para algunos la primera, para bastantes jugadores y el cuerpo técnico... Pero ahora toda la atención está fijada en el partido de Valladolid"

-¿Cree que el equipo puede pensar que el cuarto puesto ya está hecho?

"No ha entrado esa sensación en el vestuario, porque hemos entrenado muy bien, tanto en atención como en la alegría que percibo. Le damos máxima importancia, nos queda lo más difícil, lo que confirma conseguir algo. Hemos luchado, sufrido disfrutado... estamos aquí y nos queda confirmar, el partido más difícil y mas motivador porque hemos llegado aquí producto del gran trabajo de esta plantilla"

-Dudas de Gameiro-Mina y Soler-Wass

"¿Lo demás ya lo sabes? (bromea) Tenemos la idea, falta acabar de matizar bien el mejor once para ganar"

-¿Lo de ir a la Champions para hacer un equipo mejor es una de las conclusiones con Mateu y Longoria después de que se vieran con Peter Lim?

"No. Es cosecha propia, lo dice la lógica, es mayor posibilidad económica y hace más sencillo de convencer a algún jugador... Pero eso es futuro, la atención está fijada en la competición, sobre todo, para el cuerpo técnico"

-¿Puede influir la presión mediática que está teniendo el Villarreal para mañana?

"No estoy muy al tanto, seguro que van a jugar con la idea de ganar al Valencia. Esa es la perspectiva nuestra, tendremos un equipo enfrente que nos quiere ganar. No tengo ni idea si hay más presión o menos al Valladolid"