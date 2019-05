El Valencia CF tiene seria competencia por el fichaje de Jony

El Valencia CF no está solo en la carrera por Jony, el extremo del Málaga cedido en el Alavés y que esta temporada ha sido uno de los jugadores más destacados del conjunto babazorro. Según ha podido saber SUPER hay otro equipo de la parte alta de LaLiga que puede adelantar al conjunto valencianista si no se da prisa. El club de Mestalla, consciente de que se trata de una garantía de rendimiento, madurez y conocimiento de LaLiga, intenta atacar su fichaje dado que en el caso de que el Málaga –propietario de sus derechos– no ascienda el futbolista saldrá cedido en su último año de contrato, lo que lo convierte en jugador libre. Este periódico desvelaba las gestiones silenciosas del club para su fichaje y ahora tiene la alternativa en 'stand-by' a la espera de decidir si pasa a la acción. El futbolista tiene un compromiso con el Alavés previo a la entrada en escena del Valencia CF e incluso existe un papel firmado entre el jugador y el club vitoriano pero según fuentes conocedoras del caso es papel mojado. No sería impedimento ninguno para fichar por el Valencia CF.