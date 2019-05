¿Va a seguir Rodrigo en el Valencia CF? Mateu Alemany responde

Mateu Alemany fue cuestionado, al término del Real Valladolid - Valencia CF, por la posible salida del atacante internacional de Mestalla en verano. Estas fueron sus palabras:

El Valencia CF jugará la Champions, qué mérito tiene haber aguantado al entrenador en el momento más crítico de la temporada.

Es cierto que pasamos una primea vuelta muy dura, difícilisma, no nos salía nada y el club tuvo esa paciencia, esa confianza, ese ver el día a ída y que las cosas se hacían muy bien a pesar de que no salían los resultados. Tiene un enorme mérito la segunda vuelta del Valencia CF a pesar de tener poco tiempo para el descanso entre partidos dado que el equipo ha peleado por tres competiciones hasta última hora. Tengo que dar las gracias a los 900 aficionados que han estado aquí, ha sido espectacular, hemos pasado una semana de mucha tenisón porque dependíamos de nosotros y nunca se sabe en estos partidos lo que puede pasar. Hemos hecho un partido serio y lo hemos merecido.

El equipo ha salido al campo con excesiva frialdad, le ha costado entrar.

El rival salía con el objetivo cumplido y con un gran ambiente en su estadio. Después de quitarse la presión tras salvarse tenían más fluidez en el juego y no era fácil para nosotros.

Ahora a por la final de Copa. ¿Dada la situación del Barça ve al Valencia CF con más opciones de lograr el título?

Yo pienso que el Barça es favorito, en los últimos años han dominado de forma absoluta pero va a ser un partido diferente al de hoy, teníamos la obligación, mucha presión, vamos a Sevilla con todo el ánimo de ganarla porque así nos lo exige nuestra historia y va a ser un partido abierto e igualado.

Se va a mover el mercado. ¿Qué va a pasar con Rodrigo?

La verdad es que ahora mismo no nos preocupa nada, hemos logado un objetivo complicadísimo, estamos por segundo año consecutivo en Champions después de dos años quedando por debajo de la posición número 10 en la tabla. El mercado ya vendrá, es duro pero no tanto como esto. Ahora todavía tenemos la posibilidad de ganar un título once años después y lo afrontamos con ambición.

No me ha confirmado que Rodrigo vaya a seguir.

Rodrigo es un jugador vital para nosotros, importantísimo. Hoy ha marcado el segundo gol y queremos que esté con nosotros. Veremos qué dice el mercado.

¿En esos viajes a Singapur tuvo que convencer a Lim de que debía continuar Marcelino?

El club es el club y nosotros trabajamos con una organización muy clara, en la cúpula de esa organización está Lim y todo se hace desde el consenso. El convencimiento era absoluto por parte de todos, Marcelino debía liderar este proyecto.