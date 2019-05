SUPER caza al Valencia CF celebrando la Champions

El Valencia CF celebra en estos momentos su clasificación para la Champions en un céntrico restaurante de València. SUPER ha cazado a los futbolistas, el cuerpo técnico y ejecutivos del club de Mestalla llegando a la cena de celebración tras conquistar la cuarta plaza en Valladolid durante la tarde de este sábado gracias a la victoria por 0 goles a 2 gracias a los tantos de Carlos Soler y Rodrigo. La expedición valencianista, una vez aterrizada en el aeropuerto de Manises con el recibimiento de centenares de aficionados, ha puesto rumbo a un conocido restaurante en el que se han personado cerca de 40 personas, todas ellas integrantes del club, entre los que se encuentran los futbolistas, el cuerpo técnico al completo y la cadena de mando de la entidad, liderada por Mateu Alemany, que ha llegado junto a Anil Murthy y Pablo Longoria.

Es momento de celebrar la consecución de un objetivo que meses atrás no solo quedaba lejos sino que parecía prácticamente imposible de lograr tras sumar únicamente 23 puntos en la primera vuelta. La segunda vuelta, con 38 puntos, se sitúa entre las más destacadas de la historia del club, solo superada por la de la 14/15 (39 puntos) y la de la 2001/02 (42 puntos). Marcelino ha calificado la temporada de "sobresaliente" en la sala de prensa del Nuevo Zorrilla tras asegurar la cuarta plaza, "un golpe moral muy importante" de cara a la final de Copa el próximo día 25 en el Villamarín, adonde no fallará Peter Lim. Desde luego que no falta unión en una plantilla que, once años después, puede volver a ganar un título. La noche se alargará para un Valencia CF de Champions que no tiene prevista su vuelta al trabajo hasta el martes en la Ciudad Deportiva de Paterna.