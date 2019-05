Guedes: "Las finales se ganan"

Una final como esta, dice, es un partido con el que cualquier futbolista sueña cuando es niño. El '7' está preparado. «Tenemos que creer que podemos ganar», dice. No se puede dudar de Guedes. A pocas horas ya de que ruede la pelota en el Benito Villamarín de Sevilla, esta es la entrevista completa a un futbolista que debe ser protagonista en ese partido frente al FC Barcelona.

¿Cómo está Gonçalo Guedes a cuatro días de la gran final?

Bien, muy bien. Contento, como todo el equipo. Estamos contentos.

¿Las finales se juegan o se ganan?

Se ganan pero no va a ser fácil (ríe).

¿Cómo se afronta un partido así?

Con tranquilidad, sabiendo que va a ser un partido difícil, que el Barça es un gran equipo y que hay que estar tranquilos, sabiendo que todo puede pasar. Tenemos que creer que podemos ganar. Estamos convencidos de que puede ser así.

¿Asusta el Barça?

No. Es un gran equipo, que ya demostró y demuestra todos los años que está entre los mejores delmundo. Están muy bien y seguramente estén listos para ganar como nosotros.

¿Y Messi?

Es un jugador que todos los años demuestra que es de los mejores del mundo, nadie duda de su trabajo, de su talento y de su calidad. Es un gran jugador.

Llegan un poco tocados psicológicamente tras perder la eliminatoria de Champions contra el Liverpool. ¿Les puede pasar factura eso?

No, claro que no. El Barça es un gran equipo, está habituado a ganar. Se quedaron muy tristes por no conseguir estar en la final de la Champions pero saben dar la vuelta a todas las adversidades, tienen una final y saben que la pueden ganar. Creo que para nosotros da lo mismo el estado de forma del Barça, nosotros tenemos que estar centrados en nosotros, saber lo que somos, lo que podemos hacer y principalmente creer y tener confianza.

¿Y qué hay que hacer para ganar?

Nosotros no somos como el Liverpool, somos diferentes (ríe), pero tenemos nuestras armas. Tenemos que jugar juntos, creer en el plan que el míster va a trazar, estar muy concentrados y ser nosotros mismos. Ser felices, divertirnos y dar todo para ganar. Creo que tenemos nuestras opciones.



Después de 60 partidos el equipo está cansado, claro, no hemos llegado hasta la cuarta plaza hasta el penúltimo partido de LaLiga y aunque dependíamos de nosotros nos la jugábamos en la última jornada. Estamos un poco cansados pero tenemos toda la semana para recuperar, tener la cabeza limpia, descansar, aprovechar el momento con tranquilidad, entrenar lo que toca y seguro que el equipo va a llegar muy bien al sábado.



Hace 11 años de la última final, hay que sacar energías de donde sea.

Claro, todos los jugadores quieren jugar esta final. Son partidos con los que todos los jugadores sueñan desde niños. Uno se hace futbolista por partidos como el del sábado en Sevilla y vamos a estar preparados.

¿Y cuál es el sueño de Guedes?

Tengo muchos sueños pero ahora estoy concentrado en estar tranquilo, aprovechar el momento y dar todo para ganar el sábado la Copa.

Jugó la Taça de la Liga de 2016 y la ganó. Es la única que ha ganado.

Es verdad, solo he ganado una de las que he jugado. El resto no jugué.

Y en esa solo jugó 12 minutos.

(Ríe). Por ahí, por ahí, pero jugué y ganamos, eh. Fue contra Maritimo, salí en el 78' por Nico Gaitán. Intenté ayudar lo máximo posible, teníamos una gran plantilla en Benfica, yo era muy muy joven, tenía solo diecinueve años, y es así el fútbol. A veces juegas, a veces no, pero tienes que estar siempre listo.

La del sábado será su primera final como protagonista.

Claro, tengo muchas ganas. Va a ser un gran partido. Para todos los jugadores es especial, todos esperamos jugar, tengo muchas ganas de ayudar al equipo al máximo.

¿Quién va a ir de los suyos?

Va mi familia, como siempre, y mis amigos.

Físicamente le noto más fuerte y más fino.

Es que después de la lesión he trabajado mucho mucho, también en el gimnasio porque necesitaba trabajo abdominal. Me siento muy bien, la verdad. Para jugar.

No había tenido una lesión grave en su carrera, quitando lo del quinto metatarsiano. ¿Fue difícil, verdad?

La verdad es que yo pensaba que iba a ser más fácil de lo que fue, pasé muchas dificultades en la recuperación pero le di la vuelta con toda la ayuda de mi familia, mis compañeros y el club. Así fue más fácil.



Al principio no se operaba y finalmente decide pasar por quirófano. ¿Qué pensaba en todo ese tiempo?

Es una lesión complicada en la que puede haber muchos puntos de vista. Puedes operar y puedes no operar. Intentamos hacer las cosas bien para terminar con las dolencias con mucho trabajo de gimnasio pero llegó un punto en el que decidimos con el club y el cuerpo técnico que lo mejor era operarse porque ya no estaba a mi mejor nivel y para estar así prefería no jugar.

Creo que hay un consejo que se le ha quedado marcado.

Sea lo que sea, sea bueno o malo, siempre hay una solución para todo y tenemos que creer siempre en nosotros porque todo va a salir bien.

Habló con Peter Lim.

Claro, claro. Hablamos y me dijo que estuviera tranquilo, que le puede pasar a cualquiera y que iba a volver más fuerte.

En los últimos meses ha recibido sus primeras críticas. ¿Cree que hay gente que no calibra que Guedes tiene tan solo 22 años y sale de una lesión muy complicada?

Estoy tranquilo. La gente tiene todo el derecho del mundo de criticar, de pitar, de hablar bien, de hablar mal. Yo hago mi trabajo y lo intento hacer de la mejor manera. ¿A mí tampoco me gusta no jugar bien, eh? Pero es así, un día corean tu nombre y al día siguiente pueden hablar mal, tenemos que saber digerirlo y rendir siempre para dar lo mejor de mí. Soy de los que piensa que todo va a salir bien y que la gente que un día te está pitando mañana puede corear tu nombre porque ganaste. Es así el fútbol y tenemos que aprovechar cada momento y vivirlo como si fuese el último.

Por sus condiciones necesita estar al 100% físicamente para rendir y tener confianza en su fútbol. Me cuentan que por eso tardó un poco más en mostrar su mejor versión.

Sí, es verdad. Yo había hablado con gente que había tenido esa lesión y yo pensaba que a partir del momento en el que comenzaba a entrenar iba a quedar bien pero necesitas un mes o un mes y medio de rodaje para entrenar y estar al máximo nivel y la verdad es que yo quería hacer las cosas más rápido porque soy así. La verdad es que costó pero conseguí darle la vuelta.

Y de pronto cambian sus sensaciones. Ocho goles en 42 días, dos de ellos precisamente en el Villamarín, un campo que se le da muy bien tras marcar la temporada anterior.

Sí... Es el reconocimiento al trabajo, nada fue fácil. Tras dar la vuelta la situación volví a disfrutar dando asistencias y marcando goles para el equipo. Empecé a sentirme bien.

Clave ante Villarreal, Krasnodar... ¿Con qué momento se queda?

Hay muchos momentos positivos, no solo cuando marcas, cuando el equipo gana también me quedo con esos momentos, no soy un jugador que piensa solo individualmente, pienso también en el colectivo. El momento que más me ha marcado de la temporada es cumplir el objetivo de la Champions, no era fácil y peleamos hasta el final.



En Krasnodar dijo que «la moto va cada vez mejor» . Ya ha asumido que la gente le diga eso de la moto...

(Ríe). Se habla mucho de la moto... Yo creo que estoy bien físicamente, psicológicamente también muy bien y listo para ganar.

Todo eso se lo sacaron sus compañeros.

Bueno, tiene gracia (ríe). Fue una broma de equipo y salió para afuera, ahora lo escucho en todas partes.

¿Qué referencias tiene del Piojo? ¿Le gusta que le comparen con él?

Sé que fue un gran jugador en la historia del Valencia CF, era muy rápido e hizo muchos goles. Sé que en la final de Copa del 1999 fue decisivo para que ganara el Valencia CF y es un honor llevar el '7' como él.

Por momentos la temporada ha estado llena de contradicciones, muchos empates y tendencias difíciles de explicar. ¿Cómo se vivió el momento en el que peligra Marcelino?

Toda la gente de puertas hacia adentro creía en el míster hasta el final, si el míster salía porque mucha gente hablaba de que podía salir y tal era problema del club, de quien toma las decisiones, pero nosotros creíamos hasta el final en el míster y la verdad que todo salió bien. Está haciendo un grandísimo trabajo.

El equipo ha convivido con la duda en el entorno. ¿Suponía eso una motivación añadida en LaLiga?

Bueno, nosotros durante todo el año lo hemos hecho lo mejor posible y salíamos del campo sabiendo que habíamos dado el máximo. Siempre, cada día. Nos pasó en alguna ocasión que hicimos 25 tiros y el rival dos o tres y nos ganan 1-0... Inexplicable pero el fútbol es así, pasó y aprendemos de eso.

Está Semedo en el Barça, que es amigo suyo y en Navidad estuvieron juntos viendo al Benfica en Lisboa.

Sí, tenemos una gran amistad, jugué con él tres o cuatro años pero dentro del campo no hay amigos y yo quiero ganar tanto como él.

¿Ha hablado con él últimamente?

He hablado con él porque tuvo un golpe en la cabeza y le pregunté si estaba bien.

¿Qué ha aprendido el Valencia CF de la eliminatoria contra el Arsenal?

Tenemos que dar mérito al Arsenal, jugó muy bien, tiene jugadores muy buenos y jugó dos grandes partidos. Tenemos que darle el mérito que les corresponde y aprender para intentar hacerlo lo mejor posible la temporada que viene.

Cuando Guedes decide venir al Valencia CF viene con la idea de que va a poder luchar por títulos también.

Claro, claro. El Valencia CF tiene todas las condiciones necesarias para ganar títulos, sabemos que es difícil porque tenemos adversarios buenos en LaLiga y en la Champions. Si puedo ayudar al Valencia CF a ganar títulos voy a intentar hacerlo todo para conseguirlo.

¿Si gana la Copa qué hará?

Si ganamos vamos a festejar todos juntos, con la afición. Vamos a disfrutar del momento y después a descansar un poco porque la gente necesita un poco de descanso y vacaciones.

Veo que no se va a tatuar la Copa como Santi Mina... Atrévase con un pronóstico. ¿Cuál será el marcador?

Uff... No lo sé, no soy muy bueno haciendo pronósticos la verdad pero espero que ganemos nosotros.