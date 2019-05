Jaume jugará con su color favorito: el azul

Undiano Mallenco ha dado permiso al portero del Valencia CF, Jaume Doménech, para jugar la final de Copa del Rey con su color preferido, el azul, en una reunión mantenida en la mañana de este sábado entre el delegado del Valencia, Paco Camarasa, y los árbitros de esta última cita copera en el Estadio Benito Villamarín.

Las manías, los rituales y las supersticiones forman parte del día a día del fútbol. Cosas aparentemente absurdas como entrar al campo con el pie derecho, ser el último en hacerlo, elegir siempre el mismo sitio en el autobús, besarse un tatuaje o repetir el mismo suéter en todos los partidos –caso de Sergio González, técnico del Valladolid– están a la orden del día. En el fútbol y en la vida hay un componente de suerte y hay jugadores, muchos, que creen que si la trabajas la tienes de cara. Jaume Domènech, guardameta que defenderá la portería del Valencia CF en el asalto a la Copa, es uno de ellos. Para el 'Gat' la gran final de Sevilla tiene un color especial: el azul.

El '1' ha demostrado que no le pesa la inactividad. Su estado de forma y de confianza quedó patente primero ante el Alavés y después ante el Valladolid, con una actuación en Pucela que le valió una nota de 7'7 según las variables de la casa de estadísticas Whoscored y un lugar en el once ideal de la jornada 38 de LaLiga. Sus paradas han ayudado a conquistar el billete para la Champions en los dos últimos partidos y llega reforzado al Benito Villamarín. Jaume está hipermotivado por la oportunidad de ganar su primer título con el Valencia CF y, aunque no es una cuestión que vaya a jugar ninguna influencia en la evolución del partido, había cruzado los dedos para jugar de azul. Es su favorito frente al naranja, el rojo y el negro.

El color, sin embargo, lo ha decidido el árbitro, que vela por que se distinga de los otros jugadores de campo, del rival, del propio árbitro y sus asistentes. Al final, en las horas previas al partido el navarro Undiano Mallenco ha dado el visto bueno a las preferencias del Jaume.

El azul le transmite vibraciones positivas y no se puede negar que le ha dado buen rendimiento. Con él ha cuajado buenas actuaciones esta temporada, quizá las más contundentes. Los partidos ante Valladolid, Alavés y la vuelta de semifinales contra el Betis en Mestalla, donde fue uno de los más destacados del partido, los jugó con la camiseta azul. También le fue bien en la victoria de Champions contra el Manchester United y ante el Betis en la primera vuelta de LaLiga. Con él solo ha encajado dos goles y todavía no ha perdido ni un solo partido, dejando un balance de 4 victorias y 1 empate. Jaume está invicto cuando va de azul.



Preparado y motivado

En los dos partidos que han jugado Barça y Valencia CF esta temporada Neto ha vestido de azul, un dato que indica que no tendría por qué haber ningún conflicto ni confusión con los colores. Confirmado su color favorito para lucirlo en la final de la Copa del Rey, el guardameta valencianista está preparado. Y es que si el Valencia CF le tiene tomada la medida al Barça, Jaume se la tiene tomada a Messi. El argentino todavía no ha conseguido marcarle en los tres partidos que se han enfrentado.