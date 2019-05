Dani Parejo y Jaume Doménech han hablado para los medios de comunicación en la jornada previa a la disputa de la final de la Copa del Rey. Estas fueron sus palabras:

Messi y Pique han hablado poco de la final y mucho del Liverpool. ¿Sientes que el Valencia está por delante anímicamente?

PAREJO. Es verdad que para ellos el Liverpool fue muy duro, después del año pasado en Roma también... ha pasado tiempo desde eso, pero ahora nos jugamos otro título y si lo ganan hacen doblete y tienen motivos suficientes para estar motivados e ir a por el partido. La eliminatoria está igualada.

¿Que valor le dan a jugar la final?

JAUME. Para mí conseguir un título es un sueño y tenemos la oportunidad de conseguirlo en el año del Centenario y está plantilla por lo que ha ido superando esta temporada se lo merece y tenemos mucha confianza.

PAREJO. Llevo ocho temporadas en el club, el viaje no ha sido de color de rosa, pero gracias al trabajo, a la constancia y al apoyo de todos estamos a 48 horas de jugar una final y es increíble, para mí sería un sueño levantar un título porque es un año muy significativo, el año no empezó siendo el mejor, pero hemos cumplido el primer objetivo y ahora tenemos el otro, sería poner una guinda a la temporada.

¿Son mas favoritos que el Barça o mejor quitarse presión?

PAREJO. No es cuestión de quitarme presión, siempre que juegas contra el Barça el 90 o 95 % de las veces, o el 80, el Barça es favorito porque es uno de los mejores equipos del mundo, tienen al mejor jugador y llevan muchos años ganando Copas seguidas, lo de Liverpool fue duro, nosotros la semana pasada nos quedamos cuartos, da la impresión que parece que nosotros venimos como motos y que ellos van a tirar la Copa, pero eso no va a ser así, ellos tienen a Messi, tiene muchos jugadores y son favoritos.

¿Qué importancia le dan al balón parado después de ver lo de Anfiel?

PAREJO. Es verdad que el balón parado a día de hoy es muy importante, este año empatamos en Mestalla a uno y nuestro gol fue a balón parado y el del Camp Nou de penalti, es una faceta del juego que cada día es más importante para todos.

¿Cuáles pueden ser las claves del partido?

JAUME. Tenemos que trabajar bien defensivamente y tenemos un buen contraataque que nos ha ido muy bien siendo efectivos y defendiendo bien, hay que basarse es eso para hacer un buen partido.

PAREJO. Hay dos estilos de juego. Un equipo que quiere dominar con posesiones y otro que nos gusta estar más replegado y aprovechar la velocidad, este año se han visto dos partidos bonitos y ojalá mañana se pueda ver un partido así.

El Barça sufrió en balones laterales y ataques frontales. ¿Puede aprovecharse el Valencia de eso?

PAREJO. Nuestra forma de jugar está clara hasta hoy nos ha venido bien y mañana el reto nuestro es otro, hay que liberarse, en cada momento del partido hay que jugarlo intentando potenciar nuestras armas y disminuir las suyas y no dar importancia a la consecuencia de la victoria porque puede ser perjudicial para nosotros.



¿Cómo viviste la final de 2008, Jaume? ¿Soñabas con jugar una entonces?

JAUME. La vi en mi pueblo, todos mis amigos son del Valencia, fue muy emocionante, no fue una temporada brillante y conseguir la Copa fue algo muy bonito. Era un sueño muy lejano pensar que podía jugar una final con el Valencia.

¿Cómo estáis viviendo las horas previas?

PAREJO. A mí me ha escrito la familia, los amigos dándome ánimo, confianza y diciéndome que vamos a hacer historia, pero tampoco le presto atención al móvil ahora.

JAUME. Tengo el móvil llenos de mensajes, pero ya le prestaré atención el domingo.

¿Se ha trabajado el aspecto emocional?

PAREJO. No, no. Este año hemos tenido la suerte de jugar muchos partidos importantes en Champions y Europa League, por la Champions en Liga, hemos tenido la suerte de estar en este tipo de situaciones y este aprendizaje en bueno de cara a una final. Creo que una de las claves para que se vea nuestro juego y ser alegres será controlar a nivel emocional lo que supone ganar el partido, no hacerlo sería un error.

¿Qué se le puede decir a la afición?

JAUME. Lo de nuestra afición este año es para destacar y darle las gracias y decirles que todos los que estamos aquí nos vamos a dejar la piel para llevarnos la Copa a Valencia y celebrarlo juntos, nos merecemos volver a estar ahí y ganar títulos. Le damos las gracias porque estamos muy orgullosos de ellos.

¿Qué te preocupa de Messi? ¿Es más importante que esté mal o que esté mejor el Valencia?

JAUME: Es más importante que veamos el mejor Valencia, Messi es determinante y te puede ganar un partido, pero ya lo hemos hecho otras veces y si el equipo está bien podemos frenar a quien sea.

¿Dani, sientes que es vuestro momento?

PAREJO. Jugar una final es una consecuencia, de hecho, de una temporada increíble por parte de todos, hemos jugado tres competiciones, miércoles-sábado, no hemos tenido partidos sencillos, todos los partidos han sido a full hasta el 95, lo de esta temporada tiene mucho valor y gracias al trabajo y al creer tenemos la recompensa que es jugar una final y disfrutar un título.

¿Ha preparado los penaltis?

JAUME. Aún no lo hemos analizado, pero sí que tenemos pendiente una charla para ver las posibilidades.

¿JAume, qué importancia le da al hecho de haber jugado los dos últimos partidos?

JAUME. Desde el Getafe en Liga no participaba, hace un mes y medio tuve problemas de salud, me ha venido bien jugar los dos últimos partidos y ver que me encontraba bien, me ha ido bien.

¿Puede ser importante la experiencia del Barça en finales?

PAREJO. Ellos tienen un plus en eso, han jugado más este tipo de partidos, pero nosotros lo que tenemos que controlar es el tema emocional, hay que jugar el partido, vivirlo cada minuto y cuando acabe el partido ya veremos.

¿Cómo es la relación con Neto? ¿Le ha dado consejos?

Tenemos una buena relación profesional, estamos trabajando duro para llegar en las mejores condiciones a la final y apoyándonos en cada momento.