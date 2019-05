Por fin hay TV para la final de Copa del Rey

Ya es oficial. RTVE retransmitirá, como estaba previsto en un principio, la final de la Copa del Rey que disputarán este sábado FC Barcelona y Valencia CF en el estadio Benito Villamarín. Tras una semana de intensa confrontación entre RFEF y Mediapro en la que un juez ha terminado dando la razón a la empresa de Roures al estimar que la exclusión de Mediapro del concurso para esta retransmisión no fue legítima. Se ordenó retrotraerse al inicio del concurso, es decir, antes de se abrieran los sobres de RTVE, Atresmedia y Mediaset, mientras que el de Mediapro no llegó a ser contemplado de manera sospechosa. La RFEF ha hecho caso al Juzgado, pero a regañadientes y con cierta polémica añadida, ya que se abrió el sobre de Mediapro con la oferta inicial, la cual es más baja que la segunda que planteó el ente público. La polémica no va a terminar, pues, ya que la empresa de Roures no gozó de esta manera de una segunda oportunidad de aumentar su oferta como sí pudieron hacer sus adversarios. En cualquier caso, ya no hay vuelta atrás y la final será televisada por RTVE.