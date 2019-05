"Lo más importante para un jugador es conquistar títulos"

Rodrigo Moreno esquiva las preguntas sobre el futuro. El máximo goleador del Valencia CF en las dos últimas temporadas asegura que su foco está totalmente centrado en la final de Copa de este sábado contra el FC Barcelona en el Benito Villamarín de Sevilla. El propósito que se ha marcado Rodrigo es que en la historia del club se le pueda recordar, igual que a sus compañeros, como uno de los campeones de la Copa del Rey de 2019. Para el hispano brasileño, no cabe duda de que "los títulos son lo más importante" del fútbol. Incluso, por encima de los contratos o las distinciones individuales que puedan lograrse a lo largo de una carrera.

"Sí, lo más importante para un futbolista es conquistar títulos con el club al que representa porque esa es la manera, realmente, de formar parte de la historia de la entidad", argumenta en conversación con SUPER. Y sabe de lo habla. En julio de 2014 fue el primer fichaje de Peter Lim, que comprometió 30 millones de euros para traerse a València a un atacante que había triunfado con el Benfica. Allí levantó la Liga NOS, la Copa de Portugal y dos Copas de la Liga. Lo primero es "hacer feliz a los aficionados", objetivo que la plantilla blanquinegra tratará ahora de hacer realidad en menos de 48 horas con el valencianismo. "En los años que pasé en el Benfica tuve la suerte de ganar esos títulos. La fiesta fue muy bonita y hasta hoy, por fortuna, cuando voy a Lisboa o por las redes sociales los aficionados me agradecen y recuerdan los años que estuve allí... no por lo que hice, sino por lo que conquisté junto a mis compañeros. Es lo más importante, sobre todo, en un club como el Valencia CF, que lleva unos cuantos años sin poder levantar un título, ganar al Barça esta Copa sería algo bonito, algo que quedaría para siempre en mi memoria, en la de todos los jugadores y, especialmente, en la memoria de los aficionados y el club", explica con detenimiento el delantero de 28 años.

El 29 de enero es una fecha clave en esta Copa del Rey. El día que fortaleció más si cabe los lazos de unión entre el equipo y la afición. Los cimientos de Mestalla vibraron observando una remontada increíble contra el Getafe en los cuartos de final del torneo. Rodrigo anotó los tres goles, los dos últimos en los minutos de descuento. En el partido anterior, en Liga ante el Villarreal, la hinchada había lanzado al viento el grito de la temporada: "¡Mestalla quiere la Copa!". Sin embargo, el día de la remontada se exteriorizó rompiendo cualquier cadena el hambre de títulos del valencianismo. "Sí, fue un día muy especial para todos. Un día inolvidable que jugadores, entrenadores y aficionados vamos a recordar durante muchísimo tiempo porque se juntaron varias circunstancias: el lío con el Getafe la temporada pasada, lo que pasó en la ida, la pelea directa con ellos por la Champions... Voy a recordar la celebración con la gente con mucho cariño, me alegro de que sirviera para pasar y para que mañana estar el final del Villamarín", dice 'Rodri'.



La fuerza del colectivo

A falta del último partido de la temporada, el futbolista nacido en Rio de Janeiro es con 14 dianas –ocho en Liga, cuatro en la Copa y dos en la Europa League– el artillero con más goles del Valencia CF del Centenario. La guinda soñada es marcar en la final contra el campeón de Liga. "Uno sueña con marcar en una final, hacer un gol o tener un papel decisivo. Para eso entreno y por eso estamos todos aquí. Sin embargo, lo prioritario tras una temporada larguísima y exitosa –en mi opinión por lo que logramos y cómo lo logramos– ahora va a ser salir campeón. Porque eso es lo que va a quedar. A lo mejor si preguntamos a la gente quién hizo el gol en tal final muchos probablemente se van a acordar, pero de lo que todos se acordarán al 100% es del título. Nuestra intención para esta final es que la ganemos, por encima de cuestiones individuales, que sumemos todos. Ojalá sea así y el sábado por la noche digamos que somos campeones de Copa", se extiende el '19' del Valencia. La filosofía de equipo de Rodrigo se demuestra en su cifra de asistencias: con 11 es también el mejor pasador de la temporada blanquinegra.

Como están diciendo todos y cada uno de los componentes de la plantilla blanquinegra, Rodrigo incide en el discurso de que el Valencia puede tener ganada la batalla de la confianza. De la ilusión. Eso sí, el zurdo avisa de que cualquier factor puede quedar minimizado cuando enfrente está un jugador como Leo Messi. Rodrigo cede el testigo de favorito en Sevilla al Barcelona, aunque también advierte de que no existen miedos en un vestuario que ha sido capaz de plantear "muy buenos partidos" en la Liga contra el Barça. 1-1 en Mestalla y empate a dos en el Camp Nou. "Ellos son los favoritos porque están acostumbrados a disputar finales. En los últimos años el Barcelona ha ganado muchísimas cosas... Si no me equivoco esta es su sexta final consecutiva y tienen un grandísimo futbolista, que es Messi. Todos sabemos que en un momento dado decide el partido y marca muchísimo las diferencias. Pero también es verdad que nosotros jugamos dos partidos muy buenos contra ellos en esta temporada. En los dos estuvimos más cerca de ganarles que de empatar o haber perdido", recuerda.

El ex del Benfica garantiza que el Valencia "va a estar a la altura de la situación" y confía en que las "opciones de ganar" aumentan cuando el título se juega a un partido. "Es una final, veremos qué es lo que pasa. Un solo partido. A pesar de ser contra un rival de nuestra Liga, que nos conocemos, una final nada tiene que ver con los encuentros de Liga. Estamos trabajando con la intención de que nos salga un buen partido. Vamos a estar a la altura de la situación y tenemos todas las opciones para crear problemas con nuestro juego. Llegamos en un gran momento después de la clasificación para la Champions", indica el autor del 0-2 que cerró la victoria en Pucela en el colofón liguero.

En cuanto al golpe brutal que encajó el Barcelona en la Champions en Liverpool, Rodrigo cree que "no les va a restar" para el partido. "Han tenido ese contratiempo, pero es un conjunto con jugadores top y con mucha experiencia. Pienso que eso les vaya a restar, si cabe les motivará más porque sabemos la exigencia que genera jugar en el Barça. Han ganado la Liga y parece que han hecho una temporada catastrófica por lo que pasó en Anfield. Estoy seguro de que van a hacer todo por conseguir dos títulos... pero nosotros también vamos a dejarnos todo en el campo para dar una gran alegría a nuestra afición".

A finales de septiembre nacerá su primera hija y lo hará en València. El próximo gol del futuro papá ya tiene adjudicada la dedicatoria "metiéndose la pelota debajo de la camiseta". ¿Y si el Valencia es campeón, qué hará? "No sé, no quiero anticiparme, preparamos la final, seguro que hacemos un gran partido. Esas cosas son espontáneas, ojalá vengan días de alegría, de disfraces, pelucas y de todo", sonríe.